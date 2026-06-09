Законопроект по вопросам дорожной деятельности одобрил Совет Республики

От улучшения качества автодорог до нововведений в сфере туризма. 9 июня заседание сессии Совета Республики насыщено важными вопросами. В повестке - 7 законопроектов, среди них - 5 ратификаций международных договоров.

Заседание сессии Совета Республики

Одним из первых сенаторы одобрили законопроект по вопросам дорожной деятельности. Ряд новаций касается проектирования, строительства, реконструкции и текущего обслуживания дорожной сети и сооружений. Вводятся особенности по эксплуатации автодорожного полотна. Они касаются, в частности, эксплуатации полосы отвода автодороги, предаварийных и аварийных сооружений.

Законом предусмотрено также выполнение международных обязательств Беларуси. Кроме этого, в законе отражены вопросы цифровизации автодорожной отрасли. В частности, вводится понятие интеллектуальной транспортной системы, которая будет в режиме реального времени отслеживать текущее состояние автодороги и сооружений на ней.

Это только часть изменений. Вообще документ комплексный. И главное - новации законодательства по вопросам дорожной деятельности позволят значительно улучшить качество автодорог.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Предусмотрено создание информационного фонда дорожного хозяйства, который обеспечит дорожное хозяйство определенной информацией по ремонту и по эксплуатации автомобильных дорог. Инновация в том, что законопроект обязывает владельцев автомобильных дорог вносить в реестр автомобильных дорог общего пользования определенные изменения. Вот, их актуализировать, приводить в соответствующее надлежащее состояние, что обеспечит сегодня учет всех автомобильных дорог и надлежащее их состояние".

Законопроект по вопросам физической культуры, спорта и туризма

Также сенаторы 9 июня одобрили законопроект по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Основные корректировки касаются закона "о туризме".

Напомним, в нашей стране к 2030 году поставлена амбициозная задача: удвоить вклад отрасли в экономику и довести ее долю в ВВП до 4,5 %.

Основной акцент сделан на развитии инфраструктуры, цифровизации и создании национального бренда.