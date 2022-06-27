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Законопроект "Об изменении Бюджетного и Налогового кодексов РБ" принят депутатами
Ряд важных вопросов экономического плана обсудили сегодня на заседании восьмой сессии депутаты Палаты представителей. Нововведения в двух кодексах и утверждение отчетов. Так в Беларуси совершенствуют бюджетное и налоговое законодательство.
Соответствующие поправки приняли в первом чтении. Устанавливается порядок зачисления штрафов от неплательщиков в Фонд соцзащиты населения в части страховых взносов. Отныне эти штрафные выплаты будут считаться непосредственно в Фонд социальной защиты, а не в республиканский бюджет, как это было ранее. В Налоговый кодекс введена новая глава - сбор за размещение рекламы для ИП и юрлиц. Кроме того, согласно изменениям, Президент получает полномочия оперативно вносить корректировки в Бюджетный кодекс.
Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для чего это нужно? Вы, наверное, помните 2020 год, когда в условиях пандемии COVID-19 была достаточно сложная ситуация, где требовались финансовые средства на то, чтобы закупать лекарства, закупать вакцину, увеличивать коечный фонд, определены были стимулирующие выплаты для медицинских работников. Все это требовало дополнительных средств, как вы понимаете, в рамках бюджета, который достаточно трудоемкий и долгий по процессу бюджетирования. Соответственно, изменения этого бюджета требуют определенного времени, поэтому отныне глава государства будет иметь право в рамках текущего года изменять бюджет.
Депутаты отчитались за исполнение республиканского бюджета за 2021 год
Также сегодня отчитались за исполнение республиканского бюджета и пополнение фонда соцзащиты за минувший год. Уточненный план выполнен на 101,5 %, по расходам - на 97 %.
Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во втором чтении депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнерстве - в нашей стране оптимизируют ряд процедурных вопросов - это позволит ускорить процесс реализации новых совместных проектов.
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