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Закрытием границ с Беларусью Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе и своим гражданам, убежден Лукашенко
Закрытием границ с Беларусью Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе и своим гражданам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.
"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям, - отметил Александр Лукашенко. - Они боятся, что люди к нам поехали (уже под 700 тыс. за это время безвиза) и видят, как мы живем".
Президент подчеркнул, что Беларусь - мирная страна и никаких претензий к своим западным соседям не имеет. "Мы хотим жить на своей земле. Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них сегодня политический психоз накануне выборов, особенно в Польше, вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют - пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем. И ради бога. Мы будем им помогать, надо будет - бесплатно будем помогать, чтобы люди выдержали это", - заявил глава государства.
"Там не дураки, там люди крепкие, закаленные. Такие как мы. Они скоро снесут этих руководителей", - убежден белорусский лидер.
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