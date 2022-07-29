3.74 BYN
Замминистра иностранных дел Беларуси принял участие в пленарном заседании Пекинского форума по правам человека
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич принял участие в пленарном заседании высокого уровня - Пекинского форума по правам человека. В современных международных отношениях эта тема нередко служит основой для экономических санкций и даже гибридных войн, отметил Юрий Амбразевич. Беларусь здесь отстаивает собственную точку зрения, не оспаривая при этом ценность концепции прав человека.
Подробнее о дискуссии на Пекинском форуме - корреспондент Антон Васюкевич.Состоялось выступление заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича в пленарном заседании высокого уровня Пекинского форма по правам человека - 2022.
Пекинский форум по правам человека - это глобальный правозащитный форум, который проводится по инициативе Китайского общества исследований в области прав человека с 2008 года. Мероприятие объединяет политиков, высокопоставленных чиновников, известных экспертов по правам человека из многих стран, регионов и международных организаций.
Пекинский форум 2022 года посвящен теме "Совместная работа по достижению более справедливого, равноправного, разумного и инклюзивного глобального управления правами человека".
Государственное регулирование индивидуальных и общественных интересов, если необходимо и под принуждением, ежедневно осуществляется во всех странах без исключения. При этом все страны различаются по содержанию доминирующих понятий об общественном благе, о социальной справедливости, о равновесии индивидуальных и общественных интересов, а также в понимании приемлемого уровня насилия со стороны власти. Попытка универсализировать концепцию прав человека через создание международных договоров фактически провалилась. Достаточно вспомнить, что США, одни из наиболее яростных защитников универсализма, например, являются участниками только трех из девяти ооновских конвенций по правам человека. Поэтому вторым выводом из вышеизложенного является отсутствие возможности нахождения универсального консенсуса о некоем идеальном или приемлемом международном стандарте выполнения концепции прав человека.
"Эти выводы доказывают, что претензии так называемых либеральных демократий, а также проплаченных ими международных структур на монополию оценок в отношении действий конкретных государств в сфере прав человека не обоснованы, а их оценки субъективны. Не выдерживает критики и тезис о невозможности социально-экономического успеха стран, которые подвергаются субъективной и политизированной критике либеральных демократий в сфере прав человека", - отметил Амбразевич.
В заключение замминистра иностранных дел Беларуси выразил уверенность, что концепция прав человека, применяемая в конкретной стране с учетом ее особенностей, может и должна служить ее устойчивому развитию.
В завершении белорусский дипломат призвал работать над деинструментализацией международных отношения по теме прав человека. Заместитель главы МИД Беларуси предложил постепенно переводить международное сотрудничество в данной сфере в формат добровольных обзоров по примеру Совета ООН по правам человека, который выпускает универсальный периодический обзор.