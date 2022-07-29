Замминистра иностранных дел Беларуси принял участие в пленарном заседании Пекинского форума по правам человека

Государственное регулирование индивидуальных и общественных интересов, если необходимо и под принуждением, ежедневно осуществляется во всех странах без исключения. При этом все страны различаются по содержанию доминирующих понятий об общественном благе, о социальной справедливости, о равновесии индивидуальных и общественных интересов, а также в понимании приемлемого уровня насилия со стороны власти. Попытка универсализировать концепцию прав человека через создание международных договоров фактически провалилась. Достаточно вспомнить, что США, одни из наиболее яростных защитников универсализма, например, являются участниками только трех из девяти ооновских конвенций по правам человека. Поэтому вторым выводом из вышеизложенного является отсутствие возможности нахождения универсального консенсуса о некоем идеальном или приемлемом международном стандарте выполнения концепции прав человека.

Юрий Амбразевич, замминистра иностранных дел Беларуси