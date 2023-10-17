Западные санкции абсолютно нелегитимны и имеют преступный характер - глава МИД Венесуэлы

Западные санкции как против Венесуэлы, так и против Беларуси абсолютно нелегитимны и имеют преступный характер. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Он обратил особое внимание на тему западных санкций: "Те санкции, которые были введены против наших стран, они абсолютно нелегитимны и имеют преступный характер. Таким образом, конечно же, эти санкции оказали негативное влияние на наши торгово-экономические отношения, это с одной стороны. С другой стороны, эти санкции укрепили нас во мнении, что мы должны плотно, сообща работать в этом направлении".

Иван Хиль Пинто также подчеркнул: "Эти санкции еще раз указали нам на то, что только совместными усилиями мы можем обеспечить свое движение вперед. Именно об этом мы договорились, и так мы будем делать в ближайшей перспективе".