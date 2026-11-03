Зарубежные эксперты называют Беларусь важной площадкой для диалога о евразийской безопасности

Зарубежные эксперты называют Беларусь важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности и не только.

Минск поднимает широкий круг проблем: это касается и киберугроз, и продовольственной безопасности, информационных войн - всего того, что подрывает стабильность и спокойствие большого евразийского пространства.

В преддверии официального старта Минской международной конференции по евразийской безопасности иностранные делегации встретились с белорусскими коллегами, аналитиками и экспертами Белорусского института стратегических исследований.

Рагендра Сингх Ядав, директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института Вооруженных сил Индии:

"Я на этой конференции уже во второй раз. Хочу сказать, что в этой части мира не хватало такого форума. Он как раз и нужен для обсуждения насущных проблем региона. И что важно - нам нужно решить эти проблемы без применения оружия, без разделения на блоки, важно договариваться. Я хочу сказать, что с точки зрения глобальной безопасности ситуация тревожная. А ведь все хотят жить в мире, строить семьи, развиваться и наслаждаться жизнью".

Юрий Шувалов, представитель Секретариата ОДКБ (Россия):

"Мы приветствуем Минскую конференцию по безопасности. Уверены, что она, как всегда, внесет большой вклад в развитие коллективного сознания относительно перспектив формирования новой архитектуры безопасности. Мы в ОДКБ участвуем на регулярной основе в этой конференции, сформировали команду экспертов, которые приезжают сюда, и очень рады представить наш доклад. Это уже будет третий доклад о межплатформном взаимодействии. Сегодня мир стоит на пороге формирования нового представления о взаимодействии, о такой концепции взаимного понимания и сотрудничества. Я думаю, что мы внесем свой вклад в эту идею".

3 ноября участниками большого диалога станут представители более 50 стран - руководители крупнейших региональных организаций, политики, дипломаты, эксперты - всего более 600 человек.