Зась: ОДКБ является многофункциональной организацией

В интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась пояснил, почему ОДКБ можно считать состоявшейся, достаточно эффективной и многофункциональной организацией.



Генсекретарь организации считает, что 20 лет - небольшой срок, но пройден большой путь. Он объяснил, почему ОДКБ является состоявшейся, достаточно эффективной и многофункциональной организацией: "Это не только военно-политический блок, но и многофункциональная организация, так как у нас созданы все международные механизмы. Есть правовая база, силы, средства, отлажена система. Мы в принципе имеем все возможности, чтобы служить гарантом безопасности наших государств. Мы являемся щитом для всех шести стран".



Полностью интервью генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася смотрите здесь.

