Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ проходит в Туркменистане

7 октября в Туркменистане проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков заявил, что Содружество имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста.

Министр иностранных дел отметил, сегодня мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству. СНГ есть куда расти. Организация охватывает самый широкий спектр вопросов: от глобальной политики и безопасности до гуманитарной сферы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Спектр широкий: начиная от вопросов недопущения героизации нацизма или сохранения нашей исторической памяти о войне, заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, выстраивая тот многополярный справедливый миропорядок, о котором мы и Президент много говорим, который должен стать залогом развития будущего на нашей планете. Мы любим говорить с центральной ролью глобального большинства, к которому мы все и принадлежим".

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

"Нас волнует, во-первых, единство. Мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях, когда мы видим, какое Запад проявляет отношение к нам. Поэтому это единство сейчас осуществляется. Укрепляем свои экономические, политические связи. Что касается экономических связей, то здесь нам есть чем гордиться. У нас во всех странах есть экономический рост, взаимный товарооборот, взаимные инвестиции".

В преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ состоялась встреча глав МИД Беларуси и Туркменистана. Максим Рыженков и Рашид Мередов подписали программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел двух стран на 2027-2028 годы.