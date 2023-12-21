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Заседание 11-й сессии Совета Республики состоится 22 декабря

Заседание 11-й сессии Совета Республики состоится 22 декабря

Заседание 11-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 22 декабря, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие запланировано на 14:00.

Фото: БЕЛТА

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