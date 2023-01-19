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Заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Минске
Заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России проходит в Минске, пишет БелТА.
Белорусскую сторону на заседании возглавил министр иностранных дел Сергей Алейник, российскую делегацию - глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Перед мероприятием министры провели двустороннюю встречу.
"На повестке дня заседания коллегий - интеграционные процессы, межрегиональные контакты, согласованные действия в сфере внешней политики", - сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На заседании стороны обсудят взаимодействие дипломатических ведомств по реализации положений Программы согласованных действий в области внешней политики на 2022-2023 годы, сотрудничество в области внешнеполитического планирования, координацию действий в отношении ЕС, НАТО и Совета Европы, совместную работу в ОБСЕ.
"Особое внимание будет уделено сотрудничеству на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями, а также противодействию линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности", - рассказали накануне в Министерстве иностранных дел России.
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