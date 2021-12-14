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Заседание шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси - какие законопроекты приняли депутаты и над чем работают

14 декабря у депутатов насыщенный законотворческий день. Сразу в двух чтениях принят законопроект "О геноциде белорусского народа". Как отметил спикер Владимир Андрейченко, этот документ имеет важное политическое значение. Помимо этого парламентарии работают и над бюджетом на следующий год. В повестке также много других важных законопроектов.

Все подробности узнаем у корреспондента Алины Лаппо (видео).

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