Заседание шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси - какие законопроекты приняли депутаты и над чем работают

14 декабря у депутатов насыщенный законотворческий день. Сразу в двух чтениях принят законопроект "О геноциде белорусского народа". Как отметил спикер Владимир Андрейченко, этот документ имеет важное политическое значение. Помимо этого парламентарии работают и над бюджетом на следующий год. В повестке также много других важных законопроектов.