Заседание Совета глав МИД ШОС проходит в Астане

3 и 4 июля здесь же, в Астане, состоится саммит ШОС. Руководители внешнеполитических ведомств подготовят повестку дня лидеров. Сегодня будут заняты уточнением повестки дня лидеров в связи с быстро меняющейся международной обстановкой. Министры также подготовят для передачи на утверждение глав государств пакет различных документов.