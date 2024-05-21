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Заседание Совета глав МИД ШОС проходит в Астане

В Астане проходит заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.

3 и 4 июля здесь же, в Астане, состоится саммит ШОС. Руководители внешнеполитических ведомств подготовят повестку дня лидеров. Сегодня будут заняты уточнением повестки дня лидеров в связи с быстро меняющейся международной обстановкой. Министры также подготовят для передачи на утверждение глав государств пакет различных документов.

Также главы МИД обсудят кандидатуры нового генерального секретаря ШОС и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры организации. Беларусь представляет в Астане министр иностранных дел Сергей Алейник.

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