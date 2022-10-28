На заседании Совета глав правительств СНГ в Астане - главный акцент на укреплении доверия и безопасности

При личном участии президента Таджикистана мы открыли в текущем году производство лифтов на мощностях таджикского предприятия. Сейчас надо было бы посмотреть именно на государственные заказы для этого предприятия, чтобы оно могло планировать производственную программу, устойчиво работать и давать в то же время солидную прибавку к национальной экономике.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси