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На заседании Совета глав правительств СНГ в Астане - главный акцент на укреплении доверия и безопасности

Главы правительств стран СНГуверены, что главный акцент в общей работе на площадке Содружества должен быть сделан на укреплении доверия и безопасности в регионе, создании условий для расширения экономического партнерства и повышения авторитета Содружества. Об этом было заявлено на саммите в Астане. Особое место в сотрудничестве занимает торгово-экономическое взаимодействие. Несмотря на кризисные явления на международных рынках, экономика стран СНГпостепенно восстанавливается. Акцент на устранении барьеров, недопущении протекционизма и упрощении административных процедур.

Беларусь - Таджикистан: Новые проекты

Такие подходы важны и на двухсторонней основе партнеров по Содружеству. Торговлю и кооперацию сегодня белорусская делегация обсудила во время встречи двух премьеров. Уже есть удачные совместные проекты. Освоили новые модели комбайнов для зерновых культур и кукурузы на зерно.

При личном участии президента Таджикистана мы открыли в текущем году производство лифтов на мощностях таджикского предприятия. Сейчас надо было бы посмотреть именно на государственные заказы для этого предприятия, чтобы оно могло планировать производственную программу, устойчиво работать и давать в то же время солидную прибавку к национальной экономике.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Еще один перспективный проект - это производство ковров. Уже зарегистрировано белорусско-таджикское совместное предприятие.

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