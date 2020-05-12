Заседание Совета министров иностранных дел СНГ впервые проходит в режиме видеоконференции

Как противодействовать распространению коронавируса, в эти минуты обсуждают министры иностранных дел СНГ. Заседание совета впервые проходит в режиме видеоконференции. Беларусь представляет глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Среди вопросов - взаимодействие Содружества с ООН и другими международными организациями, урегулирование кризисных ситуаций на внешних границах, создание совместной системы связи вооруженных сил СНГ, проект молодежного сотрудничества, партнерство в области культуры.



