Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове

Укрепление союзных позиций, межрегиональное сотрудничество, ответы на нынешние вызовы и угрозы, а также проект бюджета Союзного государства на следующий год - сегодня в Пскове состоится выездное заседание Совета Парламентского собрания двух стран с участием спикера нижней палаты парламента Владимира Андрейченко и его российского коллеги - председателя Госдумы Вячеслава Володина. На повестке парламентариев и проведение правительственного часа. Основной вопрос - создание единых социальных стандартов для граждан двух государств. Речь идет о гармонизации законодательства на рынке труда, социальном страховании и пенсионном обеспечении, а также вопросах поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан.