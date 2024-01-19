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Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ состоится 23 января
Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 23 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.
Планируется, что в заседании примут участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, который презентует концепцию председательства РФ в Содружестве Независимых Государств в 2024 году и план мероприятий по ее реализации.
Постпреды также обсудят деятельность Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств - участников СНГ в 2019-2023 годах, рассмотрят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоится 12 апреля в Минске. Кроме того, члены СППП намерены утвердить план работы Совета постоянных полномочных представителей на 2024 год.
Фото: БЕЛТА
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