Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ состоится 23 января

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 23 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА .

Планируется, что в заседании примут участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, который презентует концепцию председательства РФ в Содружестве Независимых Государств в 2024 году и план мероприятий по ее реализации.

Постпреды также обсудят деятельность Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств - участников СНГ в 2019-2023 годах, рассмотрят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоится 12 апреля в Минске. Кроме того, члены СППП намерены утвердить план работы Совета постоянных полномочных представителей на 2024 год.