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Заседание Совмина Союзного государства пройдет сегодня в Бресте
В повестке дня у премьер-министров Беларуси и России 25 вопросов. Среди тем - торгово-экономическое сотрудничество, выполнение приоритетных направлений развития союза, проект Военной доктрины, прогнозные балансы агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на следующий год. Также планируется обсудить вопросы машиностроения, АПК, отмену роуминга на территории Союзного государства. По итогам заседания предусматривается подписание серии документов, в том числе межправительственного соглашения о взаимном признании виз.
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