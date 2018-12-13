Заседание Совмина Союзного государства пройдет сегодня в Бресте

В повестке дня у премьер-министров Беларуси и России 25 вопросов. Среди тем - торгово-экономическое сотрудничество, выполнение приоритетных направлений развития союза, проект Военной доктрины, прогнозные балансы агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на следующий год. Также планируется обсудить вопросы машиностроения, АПК, отмену роуминга на территории Союзного государства. По итогам заседания предусматривается подписание серии документов, в том числе межправительственного соглашения о взаимном признании виз.