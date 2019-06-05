Заседание трехсторонней контактной группы пройдет сегодня в Минске

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет сегодня в Минске. Представлять Киев на переговорах будет экс-президент Украины Леонид Кучма. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что с их стороны есть свежие наработки. Киев, как известно, выступает за возобновление переговоров по Донбассу в "нормандском формате" и за разблокирование минского процесса. Напомним, в прошлом году Леонид Кучма завершил работу в трехсторонней контактной группе. Тогда его заменил бывший первый замминистра иностранных дел Украины Руслан Демченко.