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Заседание Высшего госсовета Беларуси и Росcии пройдет в формате видеоконференции

Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Намечено оно на вторую половину сегодняшнего дня и пройдет в формате видеоконференции. Александр Лукашенко в качестве председателя будет вести мероприятие из зала Совбеза Дворца Независимости. В повестке - 6 вопросов.

В повестке Высшего госсовета - 6 вопросов

Главный из них - проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2023 года (по сути это перечень направлений интеграции с закреплением ответственных должностных лиц). В развитие этих направлений разработан пакет союзных программ. Они уже одобрены 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства и станут практической основой для углубления интеграции.

Проект декрета ВГС направлен Президенту Беларуси

Проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, уже направлен Председателю Высшего Госсовета Союзного государства, Президенту Беларуси. Кроме того, в повестке - торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, военная доктрина, концепция миграционной политики Союзного государства. Обсудят и присуждение союзной премии в области науки и техники, а также реализацию и мониторинг решений Высшего госсовета.

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