3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Заседание Высшего госсовета Беларуси и Росcии пройдет в формате видеоконференции
Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Намечено оно на вторую половину сегодняшнего дня и пройдет в формате видеоконференции. Александр Лукашенко в качестве председателя будет вести мероприятие из зала Совбеза Дворца Независимости. В повестке - 6 вопросов.
В повестке Высшего госсовета - 6 вопросов
Главный из них - проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2023 года (по сути это перечень направлений интеграции с закреплением ответственных должностных лиц). В развитие этих направлений разработан пакет союзных программ. Они уже одобрены 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства и станут практической основой для углубления интеграции.
Проект декрета ВГС направлен Президенту Беларуси
Проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, уже направлен Председателю Высшего Госсовета Союзного государства, Президенту Беларуси. Кроме того, в повестке - торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, военная доктрина, концепция миграционной политики Союзного государства. Обсудят и присуждение союзной премии в области науки и техники, а также реализацию и мониторинг решений Высшего госсовета.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов