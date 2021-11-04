Заседание Высшего госсовета Беларуси и Росcии пройдет в формате видеоконференции

Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Намечено оно на вторую половину сегодняшнего дня и пройдет в формате видеоконференции. Александр Лукашенко в качестве председателя будет вести мероприятие из зала Совбеза Дворца Независимости. В повестке - 6 вопросов.

В повестке Высшего госсовета - 6 вопросов

Главный из них - проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2023 года (по сути это перечень направлений интеграции с закреплением ответственных должностных лиц). В развитие этих направлений разработан пакет союзных программ. Они уже одобрены 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства и станут практической основой для углубления интеграции.

Проект декрета ВГС направлен Президенту Беларуси