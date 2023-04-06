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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Москве 6 апреля
Александр Лукашенко и Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подведут промежуточные итоги реализации 28 союзных программ и обсудят актуальные вопросы как двусторонних, так и международных отношений. Задача - несмотря на санкционное давление на наши страны, нарастить товарооборот.
Союзную повестку изучила Дарья Белоусова-Петровская. На несколько дней московский Кремль стал местом белорусско-российских переговоров. 5 апреля там состоялась встреча президентов двух стран, а сегодня союзные вопросы обсудят на заседании Высшего госсовета с участием членов правительства и парламентов Беларуси и России.
Высший госсовет - это подведение итогов прошлого года и планы правительства на 2023-й
Накануне в Послании народу и парламенту Президент Беларуси четко обозначил все задачи, в том числе и по российскому направлению. И это, в первую очередь, конечно, экономика. На заседании обсудят, как идет реализация 28 союзных программ. Некоторые из них уже выполнены полностью. А по некоторым нужны дополнительные указания, так сказать "политический толчок" от глав государств.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Если говорить об уже достигнутых результатах, то, наверное, главным из них стало подписание налогового соглашения, создание нашего уже наднационального налогового комитета, завершение работы над информационной системой мониторинга косвенных налогов - запуск ее в конце января этого года в практическую работу. И правительства двух стран признают, что это главное достижение. Ну и второе, наверное, по значимости - это, конечно, таможенная карта. Наднациональный таможенный комитет уже активно включился в работу, он отслеживает перемещение всех товаров, которые наиболее значимы с точки зрения противодействия санкциям. Если говорить о текущих, то, конечно, это промышленная карта и, наверное, транспортная карта.
Беларуси и России удалось справиться с санкционным ударом
Беларуси и России удалось справиться с санкционном ударом. Нам предрекали обвал экономики, а мы не только выстояли, но стали развивать новые кооперационные проекты. По словам экспертов, именно санкции дали импульс региональному сотрудничеству, импортозамещению и по сути придали второе дыхание развитию Союзного государства.
Сергей Чуев, советник при ректорате Государственного университета управления (Россия):
Беларусь не только сильна машиностроением, сейчас особый спрос на продукцию микроэлектроники. И дан серьезный импульс по созданию, реанимации, возвращению микроэлектроники как отрасли. Но белорусская промышленность - это не только микроэлектроника, это и удобрения, сельское хозяйство, легкая промышленность, товары народного потребления самые разнообразные, которые востребованы на российском рынке.
"Мы видим, что 2022 год показал рекордный товарообмен между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, он вышел на сумму 50 миллиардов долларов. Мы видим, что Российская Федерация и Республика Беларусь все больше и больше уходят от торговли в долларах и евро - тех валют, которые себя зарекомендовали с самой негативной стороны", - отметил Чуев.
Кроме экономики будут обсуждать внешнее давление и неспокойную ситуацию на границах с Украиной, Польшей и стан Балтии. Поэтому одной из ключевых тем станет разработка Концепции безопасности Союзного государства.
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