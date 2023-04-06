Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Москве 6 апреля

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Если говорить об уже достигнутых результатах, то, наверное, главным из них стало подписание налогового соглашения, создание нашего уже наднационального налогового комитета, завершение работы над информационной системой мониторинга косвенных налогов - запуск ее в конце января этого года в практическую работу. И правительства двух стран признают, что это главное достижение. Ну и второе, наверное, по значимости - это, конечно, таможенная карта. Наднациональный таможенный комитет уже активно включился в работу, он отслеживает перемещение всех товаров, которые наиболее значимы с точки зрения противодействия санкциям. Если говорить о текущих, то, конечно, это промышленная карта и, наверное, транспортная карта.