Завершается модернизация общественно-политической системы в Беларуси - в центре внимания человек

Сегодняшняя платформа - по сути дела площадка, которая обозначает роль общественных объединений, место в политическом процессе, в законотворческих инициативах. Это стало нулевыми чтениями к ряду законопроектов, и несмотря на то что было декларировано обсуждение проекта о политических партиях, мы коснулись всего. Мы вместе с депутатами и лидерами общественных организаций коснулись и законопроекта о ВНС, о гражданском обществе.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ