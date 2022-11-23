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Завершается модернизация общественно-политической системы в Беларуси - в центре внимания человек
В Беларуси завершается модернизация общественно-политической системы. Основной акцент на народовластии и вовлеченности гражданского общества в развитие государства. В центре внимания человек. Гражданское общество наделяется существенными полномочиями в рамках выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания. Парламентарии обсудили возможные изменения, которые коснутся деятельности общественных объединений и политических партий.
Сегодняшняя платформа - по сути дела площадка, которая обозначает роль общественных объединений, место в политическом процессе, в законотворческих инициативах. Это стало нулевыми чтениями к ряду законопроектов, и несмотря на то что было декларировано обсуждение проекта о политических партиях, мы коснулись всего. Мы вместе с депутатами и лидерами общественных организаций коснулись и законопроекта о ВНС, о гражданском обществе.
Модернизация политических институтов страны станет шагом на пути к построению устойчивых механизмов стабилизации всей государственной системы.
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