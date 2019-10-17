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Завершается регистрация кандидатов в депутаты

Сегодня последний день регистрации потенциальных кандидатов в Палату представителей. Напомним, о своих амбициях заявили более 700 человек - именно столько пожелали стать депутатами. Сколько из них пройдут в следующий этап, Центризбирком сообщит завтра. Тогда же начнется агитационная кампания, которая считается самой горячей порой любых предвыборных гонок.

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