Завершился ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси

Вопросы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, наращивания и улучшения структуры экспорта товаров и услуг - таковы приоритеты работы белорусских дипмиссий за рубежом. Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси завершился. В ходе итогового совещания сформулированы задачи по подготовке проведения в столице крупных международных политических и спортивных форумов: второй конференции "Минского диалога", международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов", а также легкоатлетического матча Европа - США и чемпионата мира по хоккею 2021 года.



