Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию

Рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию завершен, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко находился с рабочим визитом в России с 25 июля. В первой половине дня белорусский борт номер один совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.Здесь главу государства встретил губернатор северной столицы России Александр Беглов. С ним предметно поговорили по ряду вопросов прямо у трапа. А затем Александр Лукашенко на вертолете направился на остров Валаам на озере Ладога в Карелии.

Это место известно не только своей уникальной природной красотой, но в первую очередь - как один из главных духовных православных центров России. Здесь находится Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

Места тихие, красивые, уединенные и намоленные - то, что надо, чтобы без лишней суеты в неформальной обстановке обсудить хоть и дела мирские, но также важные для укрепления духа и сотрудничества народов двух стран. Видимо, поэтому Александр Лукашенко и Владимир Путин уже в третий раз в июльские дни посетили эти святые.

Встретившись на Валааме, президенты посетили Храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита, а затем зашли в часовню Царственных Страстотерпцев. После - продолжилиобщениев закрытом формате. Там же - на Валааме - главы государств провели и следующий день.

В центре внимания были международная и региональная повестка, белорусско-российское сотрудничество. Лидеры стран общались много и предметно.

Однако в СМИ пока попали лишь несколько минут видео с кадрами неформального общения президентов. Судя по этим небольшим фрагментам, говорили в том числе о переменах в климате и погоде, которая даже на севере (хоть и не крайнем) России в нынешний раз была необычайно теплая. Обсуждали также красоту местной природы. "Красиво! Вы правильно сказали (монахам. - Прим. БЕЛТА): "В раю живете", - обратился Владимир Путин к белорусскому коллеге.

Не исключено, что о подробностях переговоров в скором времени станет известно из первых уст, но обстановка явно располагала, чтобы их результаты были весьма продуктивные.