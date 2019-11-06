Завтра день выборов в Совет Республики

Голоса за кандидатов будут отдавать местные Советы депутатов. От каждой области и Минска выберут по 8 человек. Еще 8, согласно Конституции, может назначить Президент.

О роли верхней палаты в законодательной системе страны - репортаж Ксении Лебедевой. Виктор Чайчиц в Совет Республики шестого созыва был избран от Брестской области. Де-юре он зампредседателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. При его непосредственном участии верхней палатой одобрено 159 законопроектов, принято к сведению 9 декретов. Параллельно есть и постоянная работа - защита интересов людей в суде. Он возглавляет Белорусскую Республиканскую коллегию адвокатов. Ведь сенатор - это работа не на профессиональной основе.

Инициативы сенаторов шестого созыва

Виктор Иванович выдвигается на сенаторское кресло на второй срок. Говорит, видит результаты своей работы, а это мотивирует. Его Постоянная комиссия выступила с рядом серьезных инициатив по совершенствованию правовой базы. Один из законов "О нормативно-правовых актах". По сути, инструкция или образец разработки правовой базы и то, что каждый документ должен рассматриваться под призмой его практической отдачи уже после принятия. Чтобы он не был сырым, а был с нормами прямого действия.





Основные функции верхней палаты парламента





Основная функция Совета Республики - принятие или отклонение проектов законов, принятых депутатами Палаты представителей. Именно их коллеги с нижней палаты парламента в тесной связки с министерствами, ведомствами, международными экспертами и учеными пишут новые подходы в законодательной базе, вносят коррективы в действующие документы. А парламентский вердикт выносит верхняя палата. Шестой созыв Совета Республики за три года рассмотрел более 250 законопроектов, в том числе новые редакции Налогового, Жилищного, Трудового кодексов. Поддержали 17 декретов, среди которых седьмой о либерализации бизнеса и восьмой о развитии цифровой экономики.

56 сенаторов изберут уже завтра областные Советы депутатов