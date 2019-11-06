Завтра состоятся выборы депутатов в Верхнюю палату Национального собрания

За новый состав Совета Республики проголосуют депутаты местных Советов. Традиционно от каждой области и Минска выберут по 8 человек. Еще 8 сенаторов назначит Президент. Всего 64 человека. Полный список тех, кто войдет в обновленный Совет Республики, будет озвучен 12 ноября. Их задача - принятие или отклонение проектов законов, принятых нижней палатой парламента, и тщательная проработка законопроектов.



Что же касается выборов в Палату представителей, уже сегодня белорусы начнут получать по почте листовки с подробной информацией о дне выборов и смогут изучить биографию соискателей на мандат.



