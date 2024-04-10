Заявление о противодействии терроризму принял Совет Республики

Совет Республики на заключительном заседании 11-й сессии принял заявление о противодействии терроризму, пишет БЕЛТА.



"Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь самым решительным образом осуждает все акты терроризма, где бы они ни совершались и какие бы цели ни преследовали, - говорится в заявлении. - Произошедший в Российской Федерации 22 марта 2024 года кровавый террористический акт, унесший жизни более 140 мирных граждан, стал потрясением для всего международного сообщества. Он вновь напомнил всем нам о непреходящей ценности человеческой жизни. Ни в чем не повинные люди были хладнокровно расстреляны и подожжены группой преступников. Все это напомнило хроники Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские оккупанты и их пособники так же безжалостно расправлялись с мирным населением, не щадя ни женщин, ни детей".



Сегодня терроризм по-прежнему представляет одну из самых серьезных угроз для человечества, подчеркивается в документе. "Многие страны мира сталкиваются с актами терроризма и насильственным экстремизмом как инструментом, который все чаще используется для дестабилизации внутриполитической ситуации, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Преступники не считаются ни с чем, прибегают к новым методам, при помощи Интернета и цифровых технологий вербуют, финансируют исполнителей террористических актов, подстрекают к их совершению. Мы убеждены, что пресечение актов международного терроризма - это один из важнейших элементов поддержания международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств, - отмечается в заявлении. - Терроризм питается энергией и пускает свои корни там, где разрушаются духовно-нравственные ценности, традиции и культура народов, предается забвению история. Именно поэтому в контексте борьбы с терроризмом мы подчеркиваем ключевую роль превентивных мер по сохранению исторической памяти, формированию в обществах уважительного отношения к культуре и традициям народов, развитию дружественных отношений между государствами".



"Отмечаем ключевую роль парламентов в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним, в том числе посредством законотворческой деятельности, участия в разработке соответствующих политик и стратегий, развития международного сотрудничества. Призываем парламенты и парламентские организации консолидировать усилия по предупреждению и борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе содействовать реализации соответствующих стратегий, включая Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, Глобальную программу по предупреждению терроризма и борьбе с ним Управления ООН по наркотикам и преступности, - говорится в заявлении. - Мы, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заявляем о своей приверженности укреплению международного сотрудничества в предупреждении и пресечении актов терроризма. Выражаем готовность к взаимодействию со всеми заинтересованными парламентами и международными организациями, чтобы поставить терроризму и экстремизму надежный заслон".