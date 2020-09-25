Заявление сейма Литвы по поводу БелАЭС противоречит здравому смыслу

Парламент нашей страны считает безосновательными и вызывающими инсинуациями положения резолюции литовского сейма. Документ "Об угрозе ядерной безопасности в Европе в связи с событиями в Беларуси" соседи приняли во вторник.В Палате представителей указывают, что Белорусская АЭС не только не нанесет ущерба экологии Старого Света, но даже будет способствовать ее улучшению, поскольку позволит сократить выбросы в атмосферу парниковых газов.



