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Заявление Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России сделал заявление по итогам президентских выборов в нашей стране, прошедших 9 августа, в результате которых главой государства был избран Александр Лукашенко. В нем говорится:
"Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси. За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей (в том числе - от Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской ассамблеи СНГ). Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено.
Призываем все страныуважать суверенный выбор белорусского народа!
Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права! Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства. И выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля. Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины"!
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