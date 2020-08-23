Заявление Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России сделал заявление по итогам президентских выборов в нашей стране, прошедших 9 августа, в результате которых главой государства был избран Александр Лукашенко. В нем говорится:



"Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси. За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей (в том числе - от Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской ассамблеи СНГ). Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено.

