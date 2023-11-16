Заявлений о выходе Армении из организации не поступало - начштаба ОДКБ

Никаких заявлений о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности не поступало. Об этом заявил 16 ноября на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что те трудности, которые переживает Республика Армения, мудрые главы наших государств найдут способы их решения. Официальных заявлений от руководства Армении в организацию не поступало, никаких заявлений, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности, не было", - сказал Анатолий Сидоров.

"Каких-то документов на этот счет не поступало и я их лично не видел", - добавил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

"То, что несколько ограничено участие Армении в совместных мероприятиях, проводимых в 2023 году, то всякая может складываться ситуация в государстве, тут мы решения не обсуждаем. Вместе с тем они участвуют и в законотворческой деятельности, и в рассмотрении документов организации, и в финансировании постоянно действующих уставных органов. Поэтому процесс идет", - подчеркнул он.

"В самой организации разговоров о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону или собрались уходить из Армении, - даже близко в мыслях ни у кого такого нет", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ.