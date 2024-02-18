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Зеленского сливают? Почему убрали Залужного и для чего назначили Сырского
Зеленский не выдержал конкуренции Залужного. Главнокомандующего ВСУ заменили на "мясника" - так прозвали солдаты экс-командующего сухопутными войсками Украины и нынче нового главкома Сырского.
Но история Залужного до конца не раскрыта - он главный конкурент Зеленского во время президентских выборов, если бы они состоялись в этом году. Напомним, президентский срок истекает 31 марта 2024 года. Но покидать свое кресло он не торопится.
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В ноябре 2023 года украинская социологическая группа "Рейтинг" провела исследования, согласно которому показатель полного доверия со стороны населения у Залужногo 63 %, тогда как у Зеленского - 39 %. И это при том, что Залужный еще даже не начинал заниматься своим политическим продвижением.
Поэтому с уверенностью можно говорить, что Зеленский убрал конкурента. Но это ненадолго. Скорее всего, в игру американцы его вернут уже после 31 марта, когда срок президентской роли Зеленского подойдет к своему финалу. В это же время можно прогнозировать, что будет сдана и Авдеевка, а среди военных начнется мятеж, потому что Сырского назначили, чтобы не спасать Украину, а дать Зеленскому досидеть до нового майдана и пережить российские выборы, которые назначены на 17 марта.
У США есть надежда, что в России ситуация пошатнется, а если нет, пошатнется Зеленский. Интересный факт: эту самую некоммерческую социологическую группу, которая провела исследование, спонсируют такие правительственные американские организации, как NED, USAID - главные организаторы цветных революций по всему миру. Так что Зеленского сливают. И делают это планомерно. А американцам не привыкать менять власть на Украине.
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