Зеленский не выдержал конкуренции Залужного. Главнокомандующего ВСУ заменили на "мясника" - так прозвали солдаты экс-командующего сухопутными войсками Украины и нынче нового главкома Сырского.

Но история Залужного до конца не раскрыта - он главный конкурент Зеленского во время президентских выборов, если бы они состоялись в этом году. Напомним, президентский срок истекает 31 марта 2024 года. Но покидать свое кресло он не торопится.

Полную версию проекта Ксении Лебедевой смотрите здесь

В ноябре 2023 года украинская социологическая группа "Рейтинг" провела исследования, согласно которому показатель полного доверия со стороны населения у Залужногo 63 %, тогда как у Зеленского - 39 %. И это при том, что Залужный еще даже не начинал заниматься своим политическим продвижением.

Поэтому с уверенностью можно говорить, что Зеленский убрал конкурента. Но это ненадолго. Скорее всего, в игру американцы его вернут уже после 31 марта, когда срок президентской роли Зеленского подойдет к своему финалу. В это же время можно прогнозировать, что будет сдана и Авдеевка, а среди военных начнется мятеж, потому что Сырского назначили, чтобы не спасать Украину, а дать Зеленскому досидеть до нового майдана и пережить российские выборы, которые назначены на 17 марта.

У США есть надежда, что в России ситуация пошатнется, а если нет, пошатнется Зеленский. Интересный факт: эту самую некоммерческую социологическую группу, которая провела исследование, спонсируют такие правительственные американские организации, как NED, USAID - главные организаторы цветных революций по всему миру. Так что Зеленского сливают. И делают это планомерно. А американцам не привыкать менять власть на Украине.