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Ж. Боррель внушает журналистам, что это белорусская сторона блокирует доставку беженцам гуманитарной помощи, вторит ему и О.Шольц
Чего ожидать от западных постпредов, если сам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на брифингах упорно и на полном серьезе внушаетжурналистам, что это белорусская сторона блокирует доставку беженцам гуманитарной помощи? Вторит ему и кандидат в немецкие канцлеры Олаф Шольц.
Насколько вопиюще некомпетентным политиком нужно быть, чтобы говорить такое. Ну вы хоть один наш выпуск новостей посмотрите прежде, чем на весь мир говорить чушь. И если уж не даете работать своим журналистам,Белтелерадиокомпания готова поделиться с вами приграничным контентом.
Но не прошло и недели с начала кризиса на границе, как в ЕС все же задумались над тем, что разговаривать лучше, чем проглотив язык закрывать на проблемы еще и глаза. И сегодня вышли на диалог с Минском.
Подробности телефонного разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля
Если вкратце, тобелорусская сторона подтверждает принципиальную готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. Минск подчеркивает бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС.
Стороны обсудили сложную миграционную ситуацию на границе. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН. Подтверждена и заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.
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