Железные друзья и азиатские тигры: итоги турне Лукашенко в Юго-Восточной Азии

Беларусь продолжает последовательно развивать сотрудничество с дружественными странами. Большая командировка Президента на Восток и Юго-восток Азии открывает новые горизонты.

Ставка проста: открыть новые горизонты в бурно растущем регионе Юго-Восточной Азии. Беларусь идет туда, где сегодня решается будущее мировой торговли.

7 дней. 4 страны. 25 тыс. км. Два с половиной миллиарда человек - ровно четверть населения Земли попали в орбиту белорусского борта номер один. Зарубежная командировка Александра Лукашенко в июле 2026-го - это новые контракты, дорожные карты до 2030 года.

В политике, где все обычно тянется годами, как старая жвачка, Лукашенко за три-четыре дня выдал такой залп, что у аналитиков старого мира челюсти отвисли. Большая восточная неделя: от доверительного разговора с Путиным на Валдае до Си Цзиньпина, а потом - Индонезия и Мьянма.

Страны, которые он посетил, совокупно производят почти треть мировой экономики. На выходе - пакеты соглашений и ощущение, что Беларусь не догоняет поезд истории, а его полноправный пассажир. Глобальный смысл командировки ясен: укреплять старых союзников и вгрызаться в новые рынки Юго-Востока.

Большая неделя: дипломатия действия Беларуси

Первая точка - Россия. Наш товарооборот в 2025 году составил почти 55 млрд долларов. Это серьезная цифра. Встреча была не в Кремле. На Валдае. В формате "тет-а-тет". Что они там обсуждали? Президентам есть что сказать друг другу. И когда они говорят это не для камер, в неформальной обстановке - это значит, что вопросы действительно важные. Потому что Союзное государство - это ежедневная работа. Тем более когда есть силы, которые хотят вас разъединить.

Сразу после России - без паузы и отдыха - Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин говорит прямо: "Китай и Беларусь - железные друзья". Не "партнеры", не "коллеги", а именно железные. Это значит, что отношения успешно прошли проверку временем, кризисами, санкциями, международной турбулентностью и только окрепли. Что стоит за этой фразой? Настоящая конкретика: 2026-2027 годы объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.

Уже проведен первый Форум регионов, на котором белорусские и китайские компании подписали соглашения почти на 1 млрд долларов. В приоритете: микроэлектроника, приборостроение, беспилотные системы и медицина. Беларусь активно внедряет китайские технологии во все секторы экономики и полностью довольна как их уровнем, так и качеством продукции.

А теперь для сравнения: Трамп после переизбрания обещал посетить Китай чуть ли не сразу, а смог - через год с лишним. У Лукашенко это уже далеко не первый визит, и Председатель КНР встречает его как старого доброго друга. Это тоже говорит о многом.

Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова:

"Когда лидер государства посещает сразу несколько стран, во-первых, появляется широкое видение - своего рода глобальная линза преломления того, что происходит в Азии, и как следствие облегчается достижение договоренностей. Во-вторых, это очень важно для самого азиатского региона: сразу видно, что Беларусь не делает ставку только на одного партнера, например на Китай, а выстраивает широкий спектр отношений. Это значительно упрощает ведение переговоров и повышает гибкость принятия решений. В-третьих, безусловно, обсуждаются самые разные вопросы - от оборонной сферы до торговли. Однако очевидно, что все это увязано в единую проблематику создания коалиции Глобального Юга, которая имеет свои ценности, свои формы продвижения интересов, и здесь Беларусь играет очень важную роль".

Белорусский зубр и азиатские тигры нашли общий язык

Белорусского Президента встречали в Индонезии очень тепло

Дальше - Индонезия. Почти 300 млн населения. Это огромный перспективный рынок. И сравнивают его с Индией и США. Белорусского Президента встречали там очень тепло. Вдоль дороги люди с флагами, эскорт из 17 мотоциклистов и 80 кавалеристов на лошадях. Истребители подняты в воздух для сопровождения. Президенту оказали редкую честь - разместили в Государственном дворце.





Эту привилегию не предоставляли ни одному другому иностранному лидеру. Но главное - дорожная карта укрепления индонезийско-белорусского сотрудничества. 7 меморандумов. Контракты подписаны на десятки миллионов долларов. Президент Индонезии заявил: Беларусь является важным партнером в Евразии.

Мьянма - эту страну называют "неограненным алмазом" Юго-Восточной Азии

Финальный аккорд - Мьянма. Эту страну называют "неограненным алмазом" Юго-Восточной Азии. Тактика Беларуси - заходить на перспективные рынки на этапе их становления это стратегия. В Китай, мы, кстати, тоже заходили, когда он еще не был великим. В Мьянме - та же история. Рост ВВП - 8 % в год. При таких темпах через 5-7 лет экономика страны станет полноценным "азиатским тигром". Готовятся совместные кооперационные проекты по сборке белорусских тракторов и автомобилей в Мьянме.

Достигнуты договоренности по промышленности, сельскому хозяйству, фармацевтике. И Беларусь открывает посольство в Мьянме. А еще - безвизовый режим для обычных паспортов с 8 июля 2026 года. 30 дней без визы. Это не для президентов - это для людей. Для бизнеса. Для туризма. Это когда государство работает не только на макроэкономику, но и на конкретного человека.

Что мы имеем? Страны, которые посетил Лукашенко за эту неделю, - это не случайный набор. Россия - традиционный союзник, якорь. Китай - стратегический партнер, локомотив. Индонезия - восходящая звезда Юго-Восточной Азии. Мьянма - "неограненный алмаз" с 8-процентным ростом. Вместе они дают Беларуси доступ к рынкам с совокупным ВВП почти 25 трлн долларов.

Беларусь не просто укрепляет связи со старыми союзниками - она создает новые опорные точки в регионе, где сосредоточена четверть населения Земли. И делает это не словами, а делами. Это не магия. Это работа. Тяжелая, системная, ежедневная. И она показывает: маленькая по территории, но великая по характеру Беларусь уверенно вошла в клуб стран, которые сами формируют будущее.