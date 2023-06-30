Жесткие разгоны французских силовиков - кто виноват в протестах и причем здесь противостояние Вашингтона с Пекином?

Все предыдущие причины французских протестов и забастовок вроде недовольства дороговизной медобслуживания, образования или пенсионной реформой меркнут на фоне полицейской жестокости. МВД Франции заявляет о "рекордных" задержаниях. Некоторые французские СМИ уже говорят о вероятности гражданской войны в Пятой республике!

Но кто виноват в кризисе, и причем здесь противостояние Вашингтона с Пекином - подробности в авторском комментарии Марии Петрашко.

Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч протестующих, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета", - написал Эммануэль Макрон в "Твиттере", но почему-то не про французских протестующих, а про белорусских мятежников 2020-го, выбежавших на улицы с арматурой и "коктейлями Молотова". Макрон пытался учить демократии нас, но что же такое демократия по версии Эммануэля: убийство несовершеннолетнего. Жесткие разгоны со слезотачивым газом, дубинками, светошумовыми гранатами и водометами, которых в Беларуси как раз таки не было! Сколько же сегодня во Франции крови! Сколько побоев! И жестокости французских силовиков. "Нельзя разгонять протестующих", - кричали нашим властям западные политики. Но почему же тогда во Франции полицейский спецназ и армейские части введены в Нантер, Лилль, Лион, Бордо, Марсель, Трап. В Париже, Валь-де-Марн и О-де-Сен развернуты отряды быстрого реагирования армейского спецназа. Нельзя же разгонять протестующих! Вы что? Против демократии?

Французские протестующие борются больше чем за демократию, что понятие весьма относительное, как мы видим. Французы борются за базовые социальные права. Вот уже не менее пяти лет, вот уже весь срок президентства Макрона Франция то и дело бастует, и протестует. То французы возмущены дороговизной медицины, то образования, то безработицей, то пенсионной реформой. Все эти проблемы будто снежный ком. Еще 5 лет назад "желтые жилеты" провозгласили социальный манифест. И ничего особенно в их требованиях не было. К примеру, запретить налоги, которые превышают 25 % от состояния гражданина. В манифесте были простые социальные гарантии от государства, которые, кстати, в полной мере есть в Беларуси! Стоит задуматься и оценить! Так вот Макрон тогда не услышал своих граждан. Празднуя юбилеи в замке Шамбор на берегу Луары, ему было не до крика души французов и не до их крови, которую пролили люди в ходе полицейского произвола. Неспроста французский лидер получил прозвище "президент для богатых". Помимо социальных проблем есть нерешенный вопрос - миграционный кризис. Страны коллективного Запада сломали миллионы жизней, сломали уклад десятков стран, вмешиваясь своей экспансией, выкачивая все ресурсы. Пришло время платить. И раз уж очевидно, что волны беженцев неизбежны, почему ни у одного из политиков Европы не хватило мудрости комплексно подойти к проблеме. Создать образовательные центры, вырастить из мигрантов квалифицированных рабочих поучились бы у дедушки Ленина, что ли. Но, конечно, европейские элиты исконно воспринимают мигрантов как людей третьего сорта. Рабов, зачем же их учить. Вот и получили сотни бездомных и безработных. И это большая проблема. Увидеть Париж и умереть от его вони и бардака…

К социальным проблемам Франции, нерешенному миграционному кризису добавился еще и полицейский произвол. Убить невинного подростка. А потом задушить демократичной жестокостью всех, кто справедливо возмутился… Вместо того чтобы признать ошибку и извиниться. Но как же тогда придется извиняться и за травмированных после разгонов полицией активистов "желтых жилетов". И подтекст здесь, увы, больше межрасовый. Убитый подросток тоже из семьи мигрантов. Но вот вопрос: миграционные бунты ожидаемы по всей Европе - это лишь вопрос времени. Но почему же так активно полыхает именно Франция в последние месяцы? Нечто похожее наблюдалось в США в канун президентских выборов. Протесты движения "Жизни чернокожих важны" там подозрительно организованно вспыхивали и затухали, и подрывали рейтинг Трампа, что сыграло подозрительно на руку демократам. Но разве сегодня на руку Демократической партии США и волнения в Европе. Посудите, Европейский союз, очевидно, потерял влияние на мировой арене и больше не может выступать самостоятельным игроком, будучи под диктатом США. Как вдруг Макрон провозглашает: "США - наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них. Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы".

Верит в суверенитет Европы? А в Вашингтоне об этом знают? Макрон говорит: "Европа не должна ввязываться в конфликты США", а должна "стремиться стать третьим полюсом наряду с Пекином и Вашингтоном". Одно но. США последние десятилетия делали все, чтобы ослабить Европу. Как вдруг Макрон летает в Африку, дабы восстановить там влияние Франции. Не очень-то поддержал действия штатов на Тайвани. И что хуже - побежал на переговоры к лидеру Китая! Прекрасно понимая, что действия еврочиновников губительны для стран ЕС. Ведь еще в мае 2021 года Брюссель стараниями поставил на паузу масштабное соглашение по инвестициям с Китаем, а Макрон явно не желает терять деньги, имея товарооборот с Китаем более чем на 800 млрд долларов. Вот поэтому-то и летал он в Пекин с министром финансов Франции и большой бизнес-делегации, с топ-менеджерами крупнейших компаний. Что явно не оценили заморские хозяева "независимой" Франции и легко наказали, ведь цветные революции, госперевороты и даже войны - конек США.

"Нынешняя ситуация во Франции больше похожа на государственный переворот, чем то, что мы видели с Вагнером в России на прошлой неделе. Но западные СМИ никогда этого не признают", - написал популярный американский журналист Джексон Хинкл.