Жозеп Боррель опубликовал статью, посвященную Беларуси

И вот такие протесты (подобные пинским) европолитики называют "мирными", а происходящее - демократическими преобразованиями. И намерены и дальше их поддерживать. Уже не первый раз хочется сказать, в частности, господину Боррелю (это еврокомиссар по внешней политике) - откройте глаза и будьте честными перед собой. Выдавать желаемое за действительное - верх политического невежества и лжи. Когда-то вы уже ошиблись, назвав Беларусь Украиной. Хотя, возможно в этот раз просто проговорились, пообещав финансовую помощь и секторальное сотрудничество протестующим. Ведь так "аппетитно" превратить нас в еще один кредитно-дотационный придаток демократичной Европы.



