Белорусскую делегацию во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем принял президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва для обсуждения будущих инициатив. Белорусское предприятие подписало соглашение по организации сборки автобусов в этой африканской стране. А главы МИД двух стран определили векторы внешней политики.

Зимбабвийское руководство подчеркнуло, что Беларусь не только союзник, но и стратегический партнер.

Среди африканских стран сотрудничество Беларуси с Зимбабве можно назвать образцовым. За несколько лет заметно продвинулись в торговле (товарооборот в 2025 году заметно прибавляет) и реализации общих проектов, однако фронт работы еще большой. Задачи на ближайшие годы амбициозные, но реальные, а личные контакты всегда способствуют активизации работы на двустороннем треке. Общий интерес во многих сферах - от экономики до медицины.

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Встреча с президентом Зимбабве по графику 16 апреля была первая. На сверку позиций было не больше часа. За это время провели ревизию прошлых договоренностей и обозначили перспективы двустороннего трека.

Виктор Каранкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49efc5ad-147c-486d-b52e-de89de760877/conversions/18a3c939-a86f-40b1-9a4f-3d9501a05853-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49efc5ad-147c-486d-b52e-de89de760877/conversions/18a3c939-a86f-40b1-9a4f-3d9501a05853-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49efc5ad-147c-486d-b52e-de89de760877/conversions/18a3c939-a86f-40b1-9a4f-3d9501a05853-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49efc5ad-147c-486d-b52e-de89de760877/conversions/18a3c939-a86f-40b1-9a4f-3d9501a05853-xl-___webp_1920.webp 1920w Виктор Каранкевич

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Обсуждался планируемый визит президента Зимбабве в Республику Беларусь. Было передано приглашение от Александра Лукашенко посетить нашу страну. Также проговаривали проекты возможного использования технологий и компетенций белорусских предприятий по переработке твердых коммунальных отходов, возможности дальнейшего расширения сборки автобусов и поставки машинокомплектов. Планируется подписание документов по поставке оборудования МАЗ. Особое внимание уделялось и дальнейшему развитию в сфере образования, науки, обучения в белорусских учреждениях образования, здравоохранения, а также культурной сфере. Республика Беларусь нацелена на четкое и быстрое выполнение всех задач".

Механизация сельского хозяйства в Зимбабве - это отдельная тема, она находится под личным контролем глав двух государств. Два этапа программы позади, третья фаза уже стартовала. Техника начала поступать из Беларуси почти на самый юг Африки в феврале. 16 апреля партию торжественно передали аграриям Зимбабве. Почти 200 новеньких тракторов и комбайнов разъедутся в поля по всей стране.

Оберт Джири news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7964c657-5bd1-4736-8d3f-89c9f36d353a/conversions/fa695101-df6c-451c-ab38-a68b88a7aa38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7964c657-5bd1-4736-8d3f-89c9f36d353a/conversions/fa695101-df6c-451c-ab38-a68b88a7aa38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7964c657-5bd1-4736-8d3f-89c9f36d353a/conversions/fa695101-df6c-451c-ab38-a68b88a7aa38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7964c657-5bd1-4736-8d3f-89c9f36d353a/conversions/fa695101-df6c-451c-ab38-a68b88a7aa38-xl-___webp_1920.webp 1920w Оберт Джири

Оберт Джири, постоянный секретарь Министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве:

"Наше сотрудничество крепнет и процветает с каждым годом. Мы начали наше взаимодействие в 2017 году. И сегодня 30 % сельскохозяйственного оборудования, которое мы используем, белорусское. Это очень важно для нас, в том числе для развития навыков у населения. Беларусь дает нам технологии и обучение, это делает нас сильнее".

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Белорусская техника здесь прописалась в 2020 году, тогда открылся сервисный центр. На одной площадке есть несколько белорусских брендов с именем. Это яркий пример взаимовыгодного сотрудничества: белорусы могут комплексно и активно продвигать свои продукты, а африканские партнеры могут повышать эффективность сельскохозяйственной отрасли. И результаты уже есть. За последние 4 года валовой сбор зерна в Зимбабве вырос более чем в 3 раза.

Андрей Клейнов, директор по продажам сервисного центра Вison Agro Machinery:

"На данный момент приходят комбайны "Гомсельмаш", первая партия - из 30 штук. Потребители счастливы и ходят видеть продукт у себя в Зимбабве. За первую и вторую фазу было поставлено 1811 тракторов, более 230 единиц навесного оборудования и 76 комбайнов "Гомсельмаш".

Таких точек по всей африканкой стране уже 3, еще одна заработает до конца года. Здесь же в прямо в центре учат и управлять машинами, и их ремонтировать.

Но главное - это накормить людей. Эта проблема для Беларуси осталась в 90-х. Сегодня ее решение Беларусь, можно сказать, экспортирует. Свою продовольственную безопасность наша страна обеспечила более чем. Республика помогает друзьям, Зимбабве здесь - яркий пример.

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"В Зимбабве в прошлом году президент сказал, что мы впервые накормили людей. Почему? Потому что наши специалисты приехали, показали и рассказали, технику поставили, научили людей. Они начали пахать землю и сеять. Они два урожая минимум снимают. И они наконец-то получили те урожаи, которые способствовали тому, что у них хлеб появился. Потом просили, чтобы помогли со здравоохранением", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь протягивает руку помощи с технологиями и знаниями, потому в списке общих интересов также есть и сфера образования. Инженерные кадры в Зимбабве в цене. И все чаще за такими значениями едут в Беларусь. Этому способствуют общие программы.

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Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Динамика положительная, нас это очень радует. За 2024 год увеличилось количество зимбабвийских студентов более чем в 3,5 раза. В этом году динамика еще более серьезная. На первом месте инженерно-технические специальности, большим спросом пользуются наши медицинские специальности".

Большой переговорный марафон продолжился в Министерстве иностранных дел Зимбабве. Главы ведомств обсудили взаимодействие в условиях глобальных вызовов и поддержку друг друга на международных площадках. Беларусь продвигается в Африке, но ее позиция неизменна. Она идет работать на основе уважения и взаимных интересов.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07c9f4c2-6999-4be6-9dd6-4de10e8c41c4/conversions/1afea72a-45f6-435c-b09d-a22d8656fc29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07c9f4c2-6999-4be6-9dd6-4de10e8c41c4/conversions/1afea72a-45f6-435c-b09d-a22d8656fc29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07c9f4c2-6999-4be6-9dd6-4de10e8c41c4/conversions/1afea72a-45f6-435c-b09d-a22d8656fc29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07c9f4c2-6999-4be6-9dd6-4de10e8c41c4/conversions/1afea72a-45f6-435c-b09d-a22d8656fc29-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Рыженков

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Самое главное, что мы в ходе наших встреч отработали алгоритм развития отношений между нашими странами, который будет заложен в карту сотрудничества".

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Здесь достигнуты договоренности, эффект от которых обе страны будут ощущать не один год. Заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству уже второе по счету, приехал белорусский бизнес, а также зимбабвийский. Лишь несколько итогов: интенсивнее Минск и Хараре будут развивать туризм, региональное сотрудничество и промышленную кооперацию. Соглашения на поставку отечественных машинокомплектов автобусов и шасси для организации совместной сборки в Зимбабве партнеры скрепили подписями.