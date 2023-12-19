Злободневные и стратегические вопросы мелиоративных работ вынесены на совещание у Президента

Стратегическим и злободневным вопросам, что называется "от земли", сегодня было посвящено большое совещание у Президента. На повестке - работа биотехнологической корпорации и мелиорация в стране. Все взаимосвязано. Ведь от того, насколько качественно и в срок будут проведены необходимые работы в том числе, зависит, чем загрузим заводы БНБК, чтобы получить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это вопрос не только сегодняшнего дня, но и задел для будущих поколений. В стране брошены огромные силы и средства, чтобы повысить культуру земледелия. Как справедливо подчеркнул сегодня глава государства, каждый клочок земли должен быть в севообороте. Договорились: к 2025 году утроить объемы мелиоративных работ, приняты решения по финансированию и закупке необходимой техники, но проблемы остаются. Не дотягивает качество работ, а порой деньги просто закопаны в землю, эффекта от мелиорации просто ноль. Как докладывает КГК, во всех областях есть приписки. Отдельный вопрос - техника и ее состояние. Илона Красутская с подробностями этого принципиального разговора.

Конец года - время подводить итоги и по традиции это еще и президентский спрос, и контроль по самым актуальным вопросам. Мелиорация. Это слово на протяжении года было на слуху у белорусов очень часто. Упоминалось главой государства чуть ли не в каждой командировке или на совещании по сельхозтематике. Еще раз простым языком: это целый комплекс работ на земле, чтобы потом в итоге мы получили хороший урожай. И вот в случае, если это сделано качественно и по технологии, даже так называемые неперспективные земли приносят результат.

Учитывая важность вопросов, в Минск сегодня приехали все губернаторы, во Дворце Независимости - вся верхушка правительства. Ровно год назад в еще более широком формате обсуждали этот вопрос в рамках отдельного семинара-совещания. Там четко было сказано о задачах, сроках и требованиям к ответственным. На бумаге все красиво - вот план, обещания к 2025 году утроить работы. Как обычно, КГК и прокуратура проверили.

"Что меня удивляет исходя из ваших писаний: все поломано, все изломано, из сотни траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что его настораживает работа правительства по некоторым направлениям, отдельные принципиальные поручения Президента так и остались невыполненными. "Это что, практикой становится правительства? Это недопустимо. Со мной это не прокатит", - предупредил он.

Возвращаясь к теме мелиорации, Александр Лукашенко напомнил, что губернаторы обязались ввести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тыс. га земель. Решения на уровне главы государства по финансированию мелиоративных работ и закупке техники приняты, причем еще в середине года. "Мы тремя пальцами собрали со всех сфер и отраслей денежные ресурсы и предоставили для мелиорации. Однако, как мне докладывают, в отдельных областях ситуация с выполнением далека от идеальной", - обратил внимание Президент.

Для ее исправления правительство с облисполкомами инициируют изменение структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культуртехнической мелиорации. На это Александр Лукашенко заметил, что культуртехника и мелиорация хоть и похожи, но разные вещи. В первом случае речь идет просто о приведении в порядок сельскохозяйственных угодий, например вырубке кустарника. Поэтому Президент недоумевает, как мелиорацию можно подменять подобным видом работ.

"Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственные угодья серьезным образом, вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, перекинуть на вырубку кустарников. Так вот мое решение: кустарники, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - прим. ред.) будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия - культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положено по науке", - подчеркнул глава государства.

Зная трепетное отношение нашего Президента к любым вопросам, касающимся земли, будь то посевная или уборочная, сразу было понятно, что спрос будет колоссальный. Да, раньше в Беларуси мелиорации не уделяли такого внимания. Но меняется время, сельхозтренды, подключаются ученые. Да и рекордная цифра по экспорту очень подстегивает. Компактное государство хочет получить максимум из имеющихся возможностей.

Президент заявил, что его поражает отношение ответственных должностных лиц к этим вопросам. "Мною именем революции принято решение по финансированию этих работ. Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что 8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земельных ресурсов? Так у нас же простаивают как минимум полмиллиона гектар (больше даже) - то, что мы наметили по мелиорации. Надо спасти то, что сегодня можно и нужно спасти", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко в свое время лично работал на таких видах работ, поэтому в курсе всех нюансов. Да и с воздуха тоже все прекрасно видно.

Совет Министров ссылается на высокую степень износа траншеекопателей и отсутствие проектной документации на всю площадь реконструкции мелиоративных систем.

По данным правительства, в стране есть 101 траншеекопатель, из которых 99 полностью самортизированы.

"Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или сам посчитал?" - уточнил Президент у премьер-министра.

"Каждый, конечно, не проверяли", - ответил Роман Головченко.

"Так не подписывай то, что не проверял. Позови их и скажи, как можно с сотней, которые неисправны, в три раза увеличить объемы. Это же на поверхности", - заметил глава государства.

"Что же это за проблема взять старую документацию? Я же вас не толкаю новые мелиоративные системы осваивать. А те, которые были освоены в советские времена, нужно восстановить. Все, не надо больше лезть в леса и болота! Восстановите эти полмиллиона гектар, потом будем вести разговор. Проектной документации у них не хватает канал очистить, который зарос кустарником, черт знает чем, и уложить дрену от лужи на полях в канал. Хотя бы это для того, чтобы можно было распахивать эти площади. По-хозяйски подойти", - потребовал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко объяснял свою позицию - мол, было бы больше денег - в первую очередь направил бы средства на мелиорацию. Потому что каждый клочок земли должен работать на благо страны и приносить эффект. Впрочем, финансами Президент это направление не обидел - выделили с лихвой. Но по факту из-за безответственности они порой зарываются в землю.

Президент поинтересовался у премьер-министра, каким он видит состояние дел в сфере мелиорации. Глава государства отметил, что с воздуха часто знакомится с темпами работ на земле. По словам Александра Лукашенко, если вокруг его малой родины, в Шкловском районе, все приведено в порядок, то в других регионах есть много проблем.

"Я вас уже предупреждал. Меня убивает то, что вы показухой занимаетесь. Я же по всей стране летаю и вижу, где вы работаете, где - нет. Отсюда родилась эта мелиорация, отсюда я понимаю, что эти земли надо спасти. Нам надо это спасти и сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать, - подчеркнул белорусский лидер. - Но вы работаете как временщики".

Роман Головченко заявил, что у него складывается тяжелое впечатление от положения дел в этой отрасли. Он отметил, что последние лет десять мелиорации не уделялось должного внимания, в результате чего было расформировано подразделение в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, которое курировало эти вопросы, а областные мелиоративные организации оказались в свободном плавании. Сейчас правительство занимается реанимацией всей этой системы.

"Первое, с чем столкнулись, - это укрепление материально-технической базы организаций. Где-то было вообще все развалено, то есть техника под забором. Не было объемов работ, соответственно люди разбежались", - сказал глава правительства.

"Кто ответил?" - спросил Президент.

Основная проблема, к сожалению, есть приписки, и приписки по всем областям. Самое страшное - это то, о чем вы говорили, по которым были возбуждены уголовные дела, когда была сделана мелиорация и заросло все по новой. Мы просто потратили деньги, закопали, совершенно верно. Вот в этом случае и нами, и прокуратурой принимаются самые жесткие меры. Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси

Все просто разжевано, где чья зона ответственности. Мелиорацию за свой счет и за свои ресурсы проводят на местах. Конечно, где нужно плечо государства, например, приобрести сложную технику - помогут. Кстати, подсчитано, вдвое дешевле отремонтировать старую, чем купить новую. Да, и так реально можно. Позитивные примеры мы видели в одной из президентских командировок, когда по весне ездили в Ветку. Главу государства результат этот очень впечатлил, до сих пор приводит в пример.

"Все должно быть восстановлено и работать! - потребовал Президент. - Год назад я поручал провести инвентаризацию мелиоративной техники, принять все необходимые меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности. Когда будет результат?"

"Если в апреле месяце не начнут работать эти все траншеекопатели, которые там должны быть на учете, - всех посадить. Публично вас предупреждаю, - поставил задачу руководству КГК глава государства. - Сотни тысяч рублей в землю закопаны и разобраны! Еще раз подчеркиваю: легче восстановить и отремонтировать эту технику (дешевле будет), чем произвести новую. А если надо произвести десяток-полтора траншеекопателей - произведите".

В январе Президенту докладывали, что на основании заявок мелиоративных организаций утвержден план производства специализированной техники компании "Амкодор" и создания сервисных центров по ее гарантийному обслуживанию. "Где это? - спросил Александр Лукашенко. - Вы же приходили и плакались за "Амкодор" вместе с Головченко: помочь надо, деньги выделить. Мы куда деньги выделяем? Слишком много там болтовни, а мало дела!"



Как доложил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, в этом году осталось поставить 6 траншеекопателей. До нового года они все будут переданы в хозяйства, заверил он.



Однако у Президента другая информация. "Из запланированных к поставке на 2023 год 188 единиц "амкодоровской" техники на 12 декабря поставлено 64 - третья часть. Что ты мне рассказываешь? Многоковшовых траншеекопателей из того же плана - только один из 14. Один! Я тебя предупреждаю последний раз", - сказал он.

Нынешнюю работу по мелиорации Президент назовет отвратительной. И пообещает: разговор в таком тоне - последний. За те же деньги придется сделать больше. КГК поручено каждый месяц контролировать. Мелиоративные - это не сезонные, а круглогодичные работы. Спрос будет не только с правительства, в первую очередь, с губернаторов.

Сейчас стоит задача: с 2025 года все объемы площадей, которые следует подвергнуть рекультивации. Страна должна с этой задачей справиться, те объемы земли, где надо сделать культуртехническую мелиорацию - это за счет средств сельхозпроизводителей, поэтому все сельхозпроизводители, имеющие подобные земли, которые в результате ревизии, проведенной в 2019 году, должны подвергнуться культуротехнической мелиорации, должны понимать, за свой счет, за свои ресурсы должны выполнять эту работу. Они хозяева земли, они обязаны привести в порядок ту часть, которая под силу им, там, где мелиорированные земли, там, где необходима спецтехника, там, где надо траншееукладчики, экскаваторы, тяжелая техника, там на помощь придет государство. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Какую отдачу буквально получим от земли - зависит наша продовольственная безопасность и прибыль от экспорта. Одно из топ-звеньев в этом процессе - работа заводов биотехнологической корпорации. Именно ее и технологии, которыми владеют единицы стран в мире, наш Президент называет "даже больше, чем космос". И он всего в 40 км от Минска. Буквально год назад запустили комплекс заводов по производству комбикормов и аминокислот. Все это получается после глубокой переработки зерна.

"Мы в свое время, да и сейчас гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия. И мы договорились, что будем всячески поддерживать этот проект", - напомнил Александр Лукашенко.



Вместе с тем, по информации главы государства, на предприятии дела обстоят не совсем так, как планировали.



"Комитет госконтроля, которому было поручено проревизировать серьезнейшим образом ситуацию на БНБК, докладывает: есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК (еще бы!). Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятия", - сказал Президент.



"Я хочу, чтобы вы понимали: это имиджевый проект, очень важный технологический проект для нашей страны. Вы знаете, во что он обошелся не только мне, но и государству", - заявил белорусский лидер.

Для Беларуси это супертехнологии, новые рабочие места и, конечно, перспектива. Уникальный проект реализован в Беларуси благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и лидера КНР Си Цзиньпина.О высочайшем доверии к Беларуси говорит тот факт, что БНБК стала единственным проектом в мире, который китайские партнеры строили во время пандемии. Поэтому такое повышенное внимание к этому проекту. Государство назначит своего представителя в биокорпорацию. Он будет отвечать за стратегию, а ее руководитель - за тактику.

Резидент страны выслушал сегодня доклады должностных лиц, а также руководителей БНБК. Еще раз напомню, что предприятие БНБК очень нужное предприятие для Республики Беларусь, оно значимое, оно должно решать проблемы именно нашей страны в общественном животноводстве. Сегодня были решены проблемы укрепления животноводства от имени государства, на которые возлагается функция контроля за работой предприятия для того, чтобы оно вышло на свою проектную мощность и обеспечило заработок денег для возврата заемных ресурсов. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси