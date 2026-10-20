Полиция силой ликвидировала палаточный лагерь протестующих в Лиссабоне

Португальская полиция силой ликвидировала палаточный лагерь в центре Лиссабона, развернутый активистами из-за острейшего жилищного кризиса. Штурм начался сразу после того, как манифестанты отказались подчиниться требованиям властей - добровольно освободить площадь. В итоге силовики вытеснили протестующих, задержаны минимум 55 человек, 2 получили травмы.

Палаточные лагеря стали частью протестного движения против роста цен на жилье и трудностей с арендой в Португалии. Активисты требуют от властей запретить выселения, расширить фонд госжилья и законодательно привязать стоимость аренды к реальным доходам семей.