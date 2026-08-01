Пожары в Европе: стихийное бедствие или тест на человечность?

Аномальная жара и человеческая небрежность привели к возгораниям в Южной Европе. Однако пожарные службы занимаются в первую очередь сохранением элитных домов миллионеров.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "﻿Любые природные аномалии, стихийные бедствия являются преодолимыми. Вопрос в последствиях, их минимизации и ликвидации. Мы видим, что аномальная жара, человеческая небрежность привели к расширению географии пожаров. Особенно в Южной Европе - страдают Италия, Испания, Франция. Сотни тысяч людей вынуждены были эвакуироваться из своих жилых домов. Кроме того, наблюдаются, на мой взгляд, достаточно постыдные прецеденты, когда, по сообщениям прессы, источников информации, на которые мы опираемся, выясняется, что в ущерб простым людям пожарно-спасательные службы в первую очередь занимались ликвидацией последствий в тех населенных пунктах, в тех анклавах, где преимущественно сосредоточено элитное жилье, принадлежащее миллионерам".