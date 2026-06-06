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Правящая партия Литвы намерена распустить действующую коалицию
Автор:Редакция news.by
На фоне агрессивной милитаристской риторики литовской верхушки реальная госсистема страны забуксовала. Правящая партия намерена распустить действующую коалицию.
Причиной кризиса стали разногласия по финансированию оборонных проектов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Социал-демократической партии.
Миндаугас Синкявичюс отметил, что начнутся переговоры о формировании новой коалиции с демократическим союзом "Во имя Литвы".