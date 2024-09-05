Президент Беларуси поздравил пловца Щелканова с золотом Паралимпийских игр в Париже

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по паралимпийским видам спорта Егора Щелканова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Париже. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Проявив высокое спортивное мастерство и волю к победе, ты превзошел свой успех на Паралимпиаде 2021 года в Токио. Такой результат под силу только самым талантливым, целеустремленным и трудолюбивым", - говорится в поздравлении.