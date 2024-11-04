Президент принимает участие в чемпионате по колке дров

Нынешние соревнования уже третьи по счету. Команды выполняют такие упражнения, как колка дров, переруб бревна, колка дров по-президентски. Помимо стандартных конкурсов есть и новые виды состязаний: мужчины, показавшие лучший результат, выступают в упражнении "Одним ударом!". В колке дров среди женщин тоже необычный конкурс: необходимо расколоть дрова при помощи клиньев и сковороды. Соревнуются и болельщики, например, в перетягивании дров на санях и сборе деревянных фигур. В этом году для чемпионата организаторы заготовили около 30 кубических метров древесины. Все заготовленные дрова будут бесплатно переданы нуждающимся для обогрева в зимний период.