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Президент принимает участие в чемпионате по колке дров
Спортивная традиция осени. Чемпионат по колке дров среди журналистов проходит сегодня на живописном берегу водохранилища Вяча в Минском районе. В мероприятии принимает участие и Президент Беларуси.
Нынешние соревнования уже третьи по счету. Команды выполняют такие упражнения, как колка дров, переруб бревна, колка дров по-президентски. Помимо стандартных конкурсов есть и новые виды состязаний: мужчины, показавшие лучший результат, выступают в упражнении "Одним ударом!". В колке дров среди женщин тоже необычный конкурс: необходимо расколоть дрова при помощи клиньев и сковороды. Соревнуются и болельщики, например, в перетягивании дров на санях и сборе деревянных фигур. В этом году для чемпионата организаторы заготовили около 30 кубических метров древесины. Все заготовленные дрова будут бесплатно переданы нуждающимся для обогрева в зимний период.
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