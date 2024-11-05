Срочные новости приходят из Сирии. 8 декабря сирийские боевики взяли под свой полный контроль Дамаск.

Поступают кадры, на которых видно, как они занимают гостелевидение, международный аэропорт и государственные учреждения. Уже даже создано некое переходное правительство, однако кто в него вошел - не известно.

Президент Башар Асад покинул страну. Некоторые ближневосточные каналы сообщают, что его самолет был сбит, по крайней мере, по данным трекеров, лайнер неподалеку от границы с Ливаном внезапно снизился на несколько тысяч метров, а потом исчез с радаров.