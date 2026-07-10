Это день, когда воля народа оказалась сильнее хаоса, а непоколебимая решимость людей подарила Беларуси шанс на возрождение.

10 июля 1994 года во втором туре всенародных выборов Президента Республики Беларусь уверенную победу одержал депутат Верховного совета Александр Лукашенко, набрав 80 % голосов.

Это была сокрушительная победа и полностью оправданные ожидания белорусов - то, чем сегодня западные политики похвастаться, к сожалению, не могут. Тогда, в 1994 году, перед новоизбранным лидером стояла главная задача - отвести страну от пропасти и не допустить развала.

В те сложные времена белорусы были в отчаянии: разгул бандитизма, коррупция, пустые полки магазинов, заводы в упадке и потерянное будущее целой нации. Но сегодня мы видим, что жизнь стала абсолютно другой. У нас есть национальная гордость, четкие планы, стратегические союзники и экономический суверенитет.

Беларусь прошла долгий путь и закрепила за собой реноме спокойного и стабильного места для жизни в хаосе, окутавшем нашу планету. Мы полетели в космос, освоили высокотехнологичное производство и построили свою атомную станцию. И дальше - только больше.