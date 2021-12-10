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Интервью Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT - 13 декабря на "Беларусь 1"

Интерес к событиям в нашей стране среди мировых СМИ сейчас просто огромный. Нескончаемым потоком идет серия визитов крупнейших зарубежных массмедиа. Для них наша независимая политика в интересах своего народа - мировой эксклюзив.

Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. О чем спрашивал турецкий пул у белорусского лидера? Телеверсия интервью - в понедельник, после "Панорамы".

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