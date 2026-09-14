14 сентября во Дворце Независимости проходит церемония вручения государственных наград

14 сентября во Дворце Независимости проходит в торжественной обстановке. Традиционно в преддверии государственных праздников Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает тех, кто своим трудом и талантом делает страну лучше. В этот день состоится церемония вручения государственных наград.

Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь пять лет назад. Дату 17 сентября 1939 года Президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. "После возвращения западных земель в состав БССР мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, которые в Западной Белоруссии под гнетом польского государства были запрещены. Это факт", - сказал Александр Лукашенко.

"Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы "мы маглі людзьмі звацца". Таких людей было немало", - подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками - Днем Победы и Днем Независимости.

Фото: belta.by

"История не раз доказывала: что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. "А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает", - отметил он.

"Ордена, медали и почетные звания - знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников и, естественно, лично от меня - за мир, благополучие, счастливое настоящее и прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко от всего сердца поздравил собравшихся с заслуженными наградами и пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины.