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14 апреля - общая дата в истории Беларуси и Сербии
Запад все-таки предпочитает умывать руки кровью без предупреждения. Эта тактика "разбомби и властвуй" работает сотню лет. Как это было с Югославией. 14 апреля - общая дата в истории Беларуси и Сербии. Ровно 25 лет назад белорусы на деле показали, кто друг, а кто враг. В этот день в 1999-м в Белград (тогда растерзанный "гуманитарными" бомбардировками НАТО) прилетел наш Президент.
Прилетел, чтобы поддержать братьев-славян. Чтобы встать лицом к лицу против многих. Ведь гарантий безопасности генералы НАТО не давали. Пресса назовет это "визит под бомбами НАТО". 78 дней и ночей самолеты альянса терзали эту землю. Без санкций Совета безопасности ООН. Это преступление, которое Запад до сих пор не признал.
И не признает. Сербы понимают это прекрасно. Этих гордых, сердечных, сильных людей не сломили тогда. И мы были рядом.
Мы, белорусы, не забудем это бесчеловечное преступление Запада тоже.
Дети, слава богу, в это время были в Беларуси. Товарищ, представитель МТЗ, забрал супругу и детей на границе. Все время бомбежки они были в Беларуси, два месяца.
Останови любого в Сербии словами "мы из Беларуси" - получишь историю. И слова благодарности нашему Президенту за поддержку в 1999 году. Когда без санкции Совета безопасности ООН НАТО начинает операцию "Союзная сила". В "гуманитарных" целях.
Якобы защищая национальное меньшинство. И весь мир закрывает на это глаза. Впрочем, чему удивляться. Они до сих пор не прозрели.
Что мне причиняет сегодня особую боль, - это то, что тогда весь Запад и весь мир смотрел на это сквозь пальцы и оставил нас бороться в одиночестве, никто не пришел нам на помощь. Мы помним инициативу вашего Президента Лукашенко об оказании помощи нам.
Ястребы войны терзали эту землю. Решили, что вправе убивать людей. Взрывать мосты, бомбить школы, больницы, телевидение. Использовать кассетные бомбы, снаряды с обедненным ураном.
За то, что не покорились. Не признали гегемонию США и не отдали свою землю. А предлог нашелся - внутренний конфликт. И методы мы знаем: фальсификация, ложь, шантаж, изоляция санкциями.
А затем был вой бомбардировщиков.
И лишь один человек, лидер белорусов, наш Президент, решает поставить мир и человечность выше политики и даже собственной безопасности. Александр Лукашенко летит в Белград.
Вообще никаких особых гарантий он не имел. Только мог рассчитывать на разум. Так как над нашей страной каждый день летали сотни натовских самолетов. Прилететь в наш аэропорт, который был закрыт - это было большим риском и храбростью.
Это было критично и опасно. Потому что непрерывно, 24 часа, и днем, и ночью, летали самолеты НАТО, из всех сопредельных стран.
Альянс не дает гарантий безопасности. Более того, отправляет истребители. И продолжает авианалеты.
Спокойно отношусь ко всем предупреждениям. Знаю, как меня "любят" в НАТО.
Борт номер один вынужден был опуститься на высоту 500 метров. Ситуация чрезвычайная. Но возможное разрешение конфликта стоит того.
Мой визит в Югославию в это тяжелое время может хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить ту проблему, которая там сложилась, и те тяжелые события, которые там разворачиваются, к какой-то развязке. Цель - обязательное мирное урегулирование этой проблемы.
Под сирены воздушной тревоги прошли переговоры Александра Лукашенко со Слободаном Милошевичем. Более 6 часов общения.
Белорусский лидер прошел по улицам, увидел зияющие провалы - следы натовских бомб, посетил Военную академию, поддержал раненых в палатах.
Александр Лукашенко прилетел в Белград 14 апреля 1999-го. А 28-го из Минска в Белград вышла 31 машина с гуманитарной помощью - 500 тонн груза.
Первое: это не только их (сербов. - Прим. ред.) война. Мы абсолютно убеждены, что они сегодня ведут войну не только за себя, не только за свою землю. Если использовать исторические параллели и уроки истории, это - проба сил. И она, к сожалению, начинается снова на Балканах. Вывод второй: они (силы НАТО. - Прим. ред.) их не сломают. Я выношу свое твердое убеждение, не первый раз бывая в Югославии и не первый раз встречаясь с Президентом Югославии. За 20 дней войны они убили сотни гражданских. Но военных, против кого они и должны воевать, они убили единицы. Третий вывод: НАТО нужно заканчивать эту сомнительную операцию. Я в этом однозначно убежден. И чем раньше, тем лучше. Нужно просто сегодня найти возможность хоть как-то сохранить свое лицо, если это еще возможно, и уйти из этого страшного котла.
Пророческие слова. И тогда, в 1999-м, и сейчас Александр Лукашенко уверен: альтернативы миру нет.
Врага нужно лишить голоса. Разрушено здание радио и телевидения Сербии. Погибли 16 человек. Здесь в списке: журналисты, видеоинженеры. Наши коллеги. По заключению ряда международных правозащитных организаций, эта атака попадает в категорию военных преступлений. Есть ли осужденные? Вопрос риторический.
Мы сейчас стоим на фундаменте дела Вашей жизни, можно сказать. В начале это было горе, желание сопротивляться, сожаление и в то же время желание создать что-то новое и не прекращать деятельность.
А это уже город Нови Сад. Мы приехали на Радио и телевидение Воеводины, одну из двух государственных телерадиокомпаний в Сербии. Чтобы поговорить с Миле Копривица.
В 1999-м он был директором телевидения, которое стерли с лица земли натовские ракеты. Здесь особенно остро понимаешь: информация, правда - это оружие, которое враг пытается уничтожить в первую очередь.
Считаю нужным подчеркнуть, что в то время, когда нам было тяжелее всего, когда нас бомбили, единственным президентом, посетившим нашу страну, был Президент Лукашенко. Мы не можем это забыть.
- А как Вы оцениваете этот визит нашего Президента?
- Это было очень опасно. Во-первых, нужно было проявить политическую мудрость, встать на правильную сторону, нужно было иметь и личную храбрость, чтобы это сделать. У Президента Лукашенко есть эти качества, и он сохранил их до сегодняшнего дня.
78 дней и ночей продолжались авианалеты. Погибли до 4 тыс. человек, ранены - до 10 тыс. (таковы данные сербской стороны.)
Бомбардировка НАТО в Югославии - это начало грубого агрессивного расширения НАТО на восток.
Хочу сказать белорусам, будьте счастливы, что живете в Беларуси. И вам не нужны никто со стороны, чтобы вам сказать, как вы должны жить. Белорусы должны решать, как будут жить.
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