Запад все-таки предпочитает умывать руки кровью без предупреждения. Эта тактика "разбомби и властвуй" работает сотню лет. Как это было с Югославией. 14 апреля - общая дата в истории Беларуси и Сербии. Ровно 25 лет назад белорусы на деле показали, кто друг, а кто враг. В этот день в 1999-м в Белград (тогда растерзанный "гуманитарными" бомбардировками НАТО) прилетел наш Президент.

Прилетел, чтобы поддержать братьев-славян. Чтобы встать лицом к лицу против многих. Ведь гарантий безопасности генералы НАТО не давали. Пресса назовет это "визит под бомбами НАТО". 78 дней и ночей самолеты альянса терзали эту землю. Без санкций Совета безопасности ООН. Это преступление, которое Запад до сих пор не признал.



И не признает. Сербы понимают это прекрасно. Этих гордых, сердечных, сильных людей не сломили тогда. И мы были рядом.



Мы, белорусы, не забудем это бесчеловечное преступление Запада тоже.



Дети, слава богу, в это время были в Беларуси. Товарищ, представитель МТЗ, забрал супругу и детей на границе. Все время бомбежки они были в Беларуси, два месяца. Драголюб Швоня, почетный консул Беларуси в г. Нови-Сад



Останови любого в Сербии словами "мы из Беларуси" - получишь историю. И слова благодарности нашему Президенту за поддержку в 1999 году. Когда без санкции Совета безопасности ООН НАТО начинает операцию "Союзная сила". В "гуманитарных" целях.



Якобы защищая национальное меньшинство. И весь мир закрывает на это глаза. Впрочем, чему удивляться. Они до сих пор не прозрели.



Что мне причиняет сегодня особую боль, - это то, что тогда весь Запад и весь мир смотрел на это сквозь пальцы и оставил нас бороться в одиночестве, никто не пришел нам на помощь. Мы помним инициативу вашего Президента Лукашенко об оказании помощи нам. Видосав Ковачевич, генерал-майор, председатель Союза ассоциации бойцов национально-освободительных войн Сербии



Ястребы войны терзали эту землю. Решили, что вправе убивать людей. Взрывать мосты, бомбить школы, больницы, телевидение. Использовать кассетные бомбы, снаряды с обедненным ураном.



За то, что не покорились. Не признали гегемонию США и не отдали свою землю. А предлог нашелся - внутренний конфликт. И методы мы знаем: фальсификация, ложь, шантаж, изоляция санкциями.



А затем был вой бомбардировщиков.



И лишь один человек, лидер белорусов, наш Президент, решает поставить мир и человечность выше политики и даже собственной безопасности. Александр Лукашенко летит в Белград.



Вообще никаких особых гарантий он не имел. Только мог рассчитывать на разум. Так как над нашей страной каждый день летали сотни натовских самолетов. Прилететь в наш аэропорт, который был закрыт - это было большим риском и храбростью. Владимир Кршлянин, посол в МИД Сербии, бывший помощник президента С. Милошевича



Это было критично и опасно. Потому что непрерывно, 24 часа, и днем, и ночью, летали самолеты НАТО, из всех сопредельных стран. Лука Кастратович, генерал (Сербия)



Альянс не дает гарантий безопасности. Более того, отправляет истребители. И продолжает авианалеты.



Спокойно отношусь ко всем предупреждениям. Знаю, как меня "любят" в НАТО. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Борт номер один вынужден был опуститься на высоту 500 метров. Ситуация чрезвычайная. Но возможное разрешение конфликта стоит того.

Мой визит в Югославию в это тяжелое время может хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить ту проблему, которая там сложилась, и те тяжелые события, которые там разворачиваются, к какой-то развязке. Цель - обязательное мирное урегулирование этой проблемы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Под сирены воздушной тревоги прошли переговоры Александра Лукашенко со Слободаном Милошевичем. Более 6 часов общения.



Белорусский лидер прошел по улицам, увидел зияющие провалы - следы натовских бомб, посетил Военную академию, поддержал раненых в палатах.



Александр Лукашенко прилетел в Белград 14 апреля 1999-го. А 28-го из Минска в Белград вышла 31 машина с гуманитарной помощью - 500 тонн груза.



Первое: это не только их (сербов. - Прим. ред.) война. Мы абсолютно убеждены, что они сегодня ведут войну не только за себя, не только за свою землю. Если использовать исторические параллели и уроки истории, это - проба сил. И она, к сожалению, начинается снова на Балканах. Вывод второй: они (силы НАТО. - Прим. ред.) их не сломают. Я выношу свое твердое убеждение, не первый раз бывая в Югославии и не первый раз встречаясь с Президентом Югославии. За 20 дней войны они убили сотни гражданских. Но военных, против кого они и должны воевать, они убили единицы. Третий вывод: НАТО нужно заканчивать эту сомнительную операцию. Я в этом однозначно убежден. И чем раньше, тем лучше. Нужно просто сегодня найти возможность хоть как-то сохранить свое лицо, если это еще возможно, и уйти из этого страшного котла.

Пророческие слова. И тогда, в 1999-м, и сейчас Александр Лукашенко уверен: альтернативы миру нет.



Врага нужно лишить голоса. Разрушено здание радио и телевидения Сербии. Погибли 16 человек. Здесь в списке: журналисты, видеоинженеры. Наши коллеги. По заключению ряда международных правозащитных организаций, эта атака попадает в категорию военных преступлений. Есть ли осужденные? Вопрос риторический.



Мы сейчас стоим на фундаменте дела Вашей жизни, можно сказать. В начале это было горе, желание сопротивляться, сожаление и в то же время желание создать что-то новое и не прекращать деятельность. Миле Копривица, бывший директор телевидения в г. Нови Сад



А это уже город Нови Сад. Мы приехали на Радио и телевидение Воеводины, одну из двух государственных телерадиокомпаний в Сербии. Чтобы поговорить с Миле Копривица.



В 1999-м он был директором телевидения, которое стерли с лица земли натовские ракеты. Здесь особенно остро понимаешь: информация, правда - это оружие, которое враг пытается уничтожить в первую очередь.

Считаю нужным подчеркнуть, что в то время, когда нам было тяжелее всего, когда нас бомбили, единственным президентом, посетившим нашу страну, был Президент Лукашенко. Мы не можем это забыть. Миле Копривица, бывший директор телевидения в г. Нови Сад



- А как Вы оцениваете этот визит нашего Президента?



- Это было очень опасно. Во-первых, нужно было проявить политическую мудрость, встать на правильную сторону, нужно было иметь и личную храбрость, чтобы это сделать. У Президента Лукашенко есть эти качества, и он сохранил их до сегодняшнего дня.

78 дней и ночей продолжались авианалеты. Погибли до 4 тыс. человек, ранены - до 10 тыс. (таковы данные сербской стороны.)



Бомбардировка НАТО в Югославии - это начало грубого агрессивного расширения НАТО на восток. Славенко Терзич, экс-посол Сербии в России, дипломат, историк

