19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания

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Президент Беларуси, Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко проведет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания - высшего конституционного представительного органа народовластия, сообщает БЕЛТА.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Конституцию Республики Беларусь по результатам республиканского референдума 27 февраля 2022 года, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом.

Заседание Всебелорусского народного собрания в качестве конституционного органа впервые состоялось 24 апреля 2024 года.

В ходе мероприятия приняты первые четыре решения - об избрании Председателя ВНС, его заместителя и Президиума ВНС, а также об утверждении Временного регламента ВНС.

Председателем VII Всебелорусского народного собрания избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Заместителем Председателя VII ВНС был избран Александр Николаевич Косинец.

Президиум Всебелорусского народного собрания является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию ВНС.

Предельная численность Президиума Всебелорусского народного собрания составляет 15 человек.