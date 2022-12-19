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19 декабря в Минске запланированы белорусско-российские переговоры на высшем уровне

Сегодня в Минске ожидаются белорусско-российские переговоры на высшем уровне. Владимир Путин прилетит в Минск обсудить целый перечень вопросов с Александром Лукашенко.

Владимир Путин сегодня прилетит в Минск

Программа насыщенная: планируется разговор в широком составе, присутствовать будут не только главы государств, но и члены правительств двух стран. Главным вопросом в союзных программах по-прежнему остается экономика: перемещение товаров, свободный рынок, и сейчас идет активное создание и модернизация производств, они и решают проблемы импортозамещения и еще теснее связывают промышленность двух государств

В повестке переговоров широкий спектр экономических вопросов

Отдельно остановятся на сотрудничестве в энергетической сфере и вопросах безопасности - сегодня это также в поле зрения. Запланированы и переговоры президентов в формате один на один, после лидеры сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Подробности переговоров в нашем эфире.

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