19 декабря в Минске запланированы белорусско-российские переговоры на высшем уровне

Сегодня в Минске ожидаются белорусско-российские переговоры на высшем уровне. Владимир Путин прилетит в Минск обсудить целый перечень вопросов с Александром Лукашенко.

Владимир Путин сегодня прилетит в Минск

Программа насыщенная: планируется разговор в широком составе, присутствовать будут не только главы государств, но и члены правительств двух стран. Главным вопросом в союзных программах по-прежнему остается экономика: перемещение товаров, свободный рынок, и сейчас идет активное создание и модернизация производств, они и решают проблемы импортозамещения и еще теснее связывают промышленность двух государств

В повестке переговоров широкий спектр экономических вопросов