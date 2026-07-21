21 июля Лукашенко провел селекторное совещание, посвященное уборочной кампании

Вопрос продовольственной безопасности - один из ключевых факторов суверенитета и имиджа Беларуси. Ходу и качеству уборочной кампании в стране был посвящен большой селектор с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, который прошел 21 июля.

На связи онлайн и офлайн были абсолютно все: от председателей райисполкомов, губернаторов до правительства, помощников Президента и уполномоченных по областям.

Тон разговора самый жесткий и принципиальный. Президент требует максимальной мобилизации на всех этапах процесса уборки. Это касается готовности и сохранности техники, обеспечения топливом, кадрами, качества заготовки кормов. Есть хотят все да еще продукты самого высокого качества и по доступным ценам. Все это требует высочайшей исполнительности и соблюдения технологической дисциплины.

Селекторное совещание, посвященное уборочной кампании, - это когда слово "традиция" не воспринимается исключительно позитивно. Наоборот. Ежегодно перед стартом массовой уборки на уровне главы государства проходит большой разговор. На связи все регионы и районы страны, из Минска вся верхушка власти. Особенно для губернаторов это дополнительное напряжение. Президент всегда найдет, за что спросить на местах, да и глава КГК подскажет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных в том числе политиков отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Уборочная страда - это ведь не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности, и одна из основ экспортной валютной выручки. Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом - будем жить".

Уборка урожая - одна из самых важных тем в стране

Какая сейчас обстановка в полях? Работы идут параллельно: уборка зерновых и озимого рапса, второго укоса трав, скоро начнут сеять озимые культуры. Президент ориентирует: должны быть вовлечены все - от агронома до правительства.

Факт Урожай 2026 года планируется на уровне 2025 года (с учетом рапса и кукурузы) - более 11 млн т.

Александр Лукашенко обозначил 2 ключевых условия успеха: готовность техники и наличие квалифицированных кадров. По данным правительства, техническая готовность составляет 99 % (выше прошлогоднего уровня).

В стране насчитывается 6800 зерноуборочных комбайнов, к которым добавятся еще 400 новых машин.

Президент подчеркнул, что темпы уборки и потери зерна напрямую зависят от обеспеченности топливом и поручил доложить ситуацию на местах. Кадровый вопрос в целом решен, дополнительно привлечено 2331 человек, однако к 13 июля не все механизаторы прибыли в хозяйства. Особенно это касается Витебской области, где укомплектованность составляет 485 из 655 необходимых.

Уборочная должна пройти без каких бы то ни было скидок на погоду. В Беларуси летом так постоянно: несколько дней солнце, потом продолжительные дожди. Чтобы спасти урожай и не допустить массовых потерь, есть все, только делай по технологии.

Зерно нужно своевременно убирать и досушивать - это прописные истины, но некоторых ни потеря должностей, ни ответственность другого порядка не останавливает. И техника, и зерносушильные комплексы, и кадры "в готовности" порой только на бумаге, а по факту - приписки.

Лукашенко об организации уборочной кампании: Времени на раскачку нет!

"Ключевое условие успешной работы именно в этом году - надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки. Как минимум один раз, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны", - поручил Президент Беларуси.

Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97 %. По информации правительства, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна.

"Из кабинета правительства - да, а на самом деле нет. Облетая восток и центр Беларуси, я видел на зернотоках немалое количество зерна, которое лежит в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая, снижению его класса и риску невыполнения госзаказа. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве", - заявил белорусский лидер.

Только начали уборку, а уже имеются сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зельвенского, Лельчицкого, Пуховичского, Чаусского районов.

По мнению белорусского лидера, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.

"Времени на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков, с учетом обильных дождей и умеренного потепления это будет непросто, - констатировал он. - Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать - это основа. Она должна быть железной и с точки зрения соблюдения технологии, и с точки зрения отношения к своим обязанностям".

Факты нарушений во время уборочной кампании

Уборка только началась, но МВД уже выявило с полсотни нарушений. В основном это воровство комплектующих и запасных частей, есть и факты взяточничества. И единичный случай, где точно не должны быть замешаны люди, которым так доверяет страна. Милиция отреагировала уже внутри системы, но и Президент высказался очень жестко, ведь среди людей в погонах такое просто недопустимо.

"Мы договаривались, что в сельхозорганизациях топливо будет подкрашено. Это значит, что работники Государственной автомобильной инспекции прежде всего, руководители хозяйств, другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо, - сказал глава государства. - Если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны и большие портфели".

Глава государства, обращаясь к министру внутренних дел, предупредил, что прощения при выявлении подобных фактов не будет. "Я рассчитывал на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Пусть это не массово, но мы не можем допустить (подобных фактов - прим. ред.), - сказал Александр Лукашенко. - Думаю, этот разговор (на эту тему - прим. ред.) у нас последний".

"Особенно возмущает, что некоторые сотрудники (это не только милиции касается) правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим", - заявил Президент.

Лукашенко: Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета

Понятно, что за каждый факт халатности и бесхозяйственности на местах губернатор "из центра" или любой проверяющий из кабинета не проконтролирует. Президент требует организовать процесс так, чтобы была жесткая система спроса и ответственности. А у главы КГК буквально цитаты с полей.

Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси:

"Минсельхозпрод заявляет о 99 % готовности комбайнов. Однако, как было отмечено, 14 июля была слабая подготовленность. Плюс к этому в каждой 11-й организации были приписки. В Витебской области за 4 дня отремонтировали 78 из 119 неисправных. Доходило до того, что работники хозяйства придумали схему: залить в неподготовленный комбайн 50 л солярки, выгнать в поле, чтобы испачкать, оформить "липовый пучок" и поставить на ремонт. Условно: был готов, вышел в поле и сломался. Цитата с мест: "Сегодня все без топлива, привозят по 4 т. Что это такое? В комбайне заправили и все, и нет топлива".

Требование Президента "на каждый комбайн - механизатора, а лучше двух" не выполняется. В каждом 10-м проверенном хозяйстве нет закрепленных механизаторов. 1 человек на 2-3 машины. На фоне дефицита кадров выпускники без должной подготовки. Некоторые отмечают, что пришла молодежь, а подготовки никакой, трактористы боятся садиться за руль. А когда опытные люди начинают объяснять, то молодые уходят домой, а уволить их нельзя.

Глава КГК хоть и главный контролер в стране, но в тоже время исполнитель поручений. К нему у Президента тоже есть вопросы и конкретное поручение относительно тех, до кого не доходит с первого раза, какой уровень дисциплины требует глава государства.

Белорусский лидер обратил внимание на работу и ответственность за ситуацию уполномоченных Президента по регионам. Например, председатель Комитета госконтроля также является уполномоченным представителем Президента в Гродненской области. Василий Герасимов рассказал, что в последний раз работа по уборочной в регионе обсуждалась утром 20 июля, а до этого проводилось специальное совещание.

Александр Лукашенко поинтересовался у председателя КГК Василия Герасимова, как обстоят дела в Гродненской области, за которую тот отвечает как уполномоченный Президента. Герасимов сообщил, что неготовность комбайнов выявлена в 9 хозяйствах, что ставит область на одно из последних мест.

Лукашенко заметил, что понимает, почему Герасимов не хочет подробно говорить о Гродненской области (недостатков там больше, чем достаточно) и спросил, какие меры принимаются к виновным. Герасимов ответил, что неисправную технику останавливают, а к конкретным должностным лицам применяют взыскания; вопрос регулярно обсуждается на совещаниях.

Президент резко отреагировал на это, напомнив, что один поэт когда-то говорил о них как о "прозаседавшихся": вместо реальных мер на местах они продолжают заседать. Он поручил премьер-министру и Герасимову в течение текущей и следующей недели принять самые жесткие меры по всем выявленным недостаткам. Александр Лукашенко подчеркнул, что кадрового голода бояться не стоит, уволенные могут трудоустроиться на другую работу, а если захотят уехать в Польшу, пусть едут.

Глава государства заявил, что бардака терпеть не будут, особенно с учетом высокой цены топлива, запчастей и техники в нынешних условиях, когда нужно обеспечивать и безопасность. Он упомянул, что министр обороны может рассказать о реальной обстановке вокруг страны, а внутри страны - пьянство, воровство и разгильдяйство, чего быть не должно.

Лукашенко дал 2 недели на наведение порядка и потребовал публичного доклада. Особое внимание он обратил на Витебскую область и потребовал от нового губернатора отчета. Президент подчеркнул, что поставки новой техники в хозяйства бессмысленны, если там нет механизаторов, и распорядился прекратить такую практику.

Министр сельского хозяйства ответит на факты, озвученные председателем Комитета госконтроля. "Отличившихся" привлекают к дисциплинарной и материальной ответственности. И в тоже время министр "жалеет" рабочие руки и технику.

Александр Лукашенко поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова о ситуации с кадрами. Горлов доложил, что на сегодняшний день в хозяйства еще не прибыли 113 человек, хотя они уже определены и готовы приступить к работе в любой момент, когда начнется массовая уборка.

Президент переспросил, значит ли это, что они сейчас не нужны. Горлов подтвердил, что на данный момент необходимости в их привлечении нет, поскольку они будут просто стоять без работы на машинных дворах.

Лукашенко резко возразил, напомнив, что сев озимых и рапса - это прежде всего обкатка техники. Он подчеркнул, что механизатор не должен простаивать без дела: он обязан обкатывать комбайн, ухаживать за ним, чистить его. Глава государства заявил, что этот вопрос будет проверен и разобран.

Горлов признал, что проблема действительно существует и полностью не решена. Лукашенко заметил, что министр сказал не подумав, утверждение о том, что людей не зовут на работу, чтобы они не стояли без дела, абсурдно. Президент напомнил, что сегодня каждая рабочая рука на вес золота.

После этого Горлов перешел к вопросу топлива. Он сообщил, что в 2025 году по распоряжению главы государства брали топливо из материального резерва и до 1 августа 2026 года должны его вернуть. Лукашенко уточнил, вернули ли его. Горлов ответил, что осталось вернуть еще на 107 млн.

Президент потребовал вернуть долг, напомнив, что предупреждал об этом еще в 2025 году, и добавил: "Взяли - верните". Он дал поручение Горлову выполнить обещание, подчеркнув, что разговоров на эту тему быть не должно.

Лукашенко также выразил обеспокоенность тем, что списывают топливо бесконтрольно, и задался риторическим вопросом: что делать, если завтра начнется война, а материальный резерв уже опустошен? Он предупредил, что отвечать за такие решения перед народом придется не ему. Президент поставил условие: сначала вернуть долг, а уже потом можно обсуждать повторное выделение топлива из резерва.

Сохранность и качество техники

Задача от Президента - работать над качеством техники. Другой вопрос, когда сложная, энергонасыщенная техника только вышла с завода и попадает не в те руки, а потом гниет на мехдворе, а по бумагам якобы "списана".

"К качеству не должно быть никаких претензий. Я вам в Шклове говорил, что каждая бывшая сельхозтехника, райагросервис нынешний, должны стать дилерским или каким-то центром ремонта для каждого - для МТЗ, для Гомсельмаша, для другой техники, хотя бы энергонасыщенной. Это закон!" - заявил белорусский лидер.

О ситуации с уборочной в каждом регионе доложат отдельно губернаторы. Первым - глава Брестской области. Буквально на днях у Петра Пархомчика был обстоятельный разговор с главой государства о ситуации в целом. Как обстоят дела, Александр Лукашенко еще приедет посмотреть лично (анонсирована командировка).

Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

"Что касается топлива, никаких проблем нет, поэтому в установленный срок все будет закрыто. Дополнительно к аграриям привлекли 412 механизаторов, 237 комбайнеров, из них практиканты и выпускники высших учебных заведений - 54, а из промышленных организаций - 227. Спасибо силовикам, МЧС - 33 человека, МВД - 31. Скажу, вопросов на Вашем уровне нет, поэтому готовы выполнить поставленные задачи, не допустить снижения темпов уборки зерновых культур к уровню прошлого года".

Александр Лукашенко обратился к председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику и напомнил, что они договорились о встрече примерно через неделю - глава государства планирует посетить Брестскую область, а также Гродненскую, чтобы не создавалось впечатления, будто он видит только Витебскую область.

Президент спросил, слышал ли Пархомчик, что сказал брестский губернатор по поводу топлива: у него нет проблем с возвратом средств, и если он уже вернул долг, ему следует оказать поддержку при необходимости. Лукашенко подчеркнул, что все остальные регионы должны находиться в равных условиях, и выразил уверенность, что гродненский губернатор также заявит об отсутствии проблем с возвратом.

Глава государства напомнил золотое правило: взял в долг - верни в установленный срок. Затем он перешел к кадровому вопросу и заявил, что при дефиците кадров не нужно надевать на людей наручники. Вместо этого он поручил передать министру обороны Виктору Хренину свое распоряжение: всех, кто не умеет работать, отправлять в армию - на южную границу, в лес, где по его приказу уже рассредоточены силы специальных операций вдоль украинской границы.

Президент пояснил, что это не означает подготовки к нападению - Беларусь ни на кого не нападает, а лишь обеспечивает свою безопасность. Он иронично заметил, что служба там нелегкая из-за комаров, мух и мошек, и предложил отправлять туда провинившихся обычными солдатами после недельной подготовки по обращению с гранатометом и пулеметом - в распоряжение сил специальных операций.

Глава государства подчеркнул, что это его приказ, и он распространяется на всех: на чиновников правительства, облисполкомов, райисполкомов. Он распорядился отправлять их в хозяйства - на тракторы, комбайны, а если не умеют крутить гайки, то помощниками или подносить снаряды. За любое неисполнение - армия. Пусть служат в лесу, там тоже нужны кадры, и пусть послужат в период уборки - и чиновники, и те, кто не хочет работать.

За Гродненщину отвечает генерал Караев: с дисциплиной жестко, но КГК допроверит.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

"Все замечания госконтроля собраны здесь. Система такая: слева на странице - замечания, справа - принятые меры, докладывают мне с фото- и видеоотчетами, и мое контрольно-ревизионное управление уже это подвергает перепроверке, чтобы не было никакой профанации. С воровством тоже боремся, его много выявляет МВД и очень принципиально, но очень много выявляют и наши руководители, товарищ Президент".

Александр Лукашенко поблагодарил Юрия Караева за доклад и выразил надежду, что все обстоит именно так, как тот доложил. Президент заметил, что теперь понимает, почему Василий Герасимов не едет в Гродненскую область - видимо, там все в порядке. Однако он тут же дал поручение в рамках комиссионной проверки по топливу, воровству и другим нарушениям найти факты нарушений в Гродненской области. Лукашенко подчеркнул, что это целевая задача, и он говорит об этом публично.

Никто не умаляет труда аграриев. От тех, кто в поле от рассвета до заката, зависит итоговый вес каравая. Положительных примеров все-таки больше, иначе откуда бы взялись эти 11 млн т зерна.

Другой вопрос, что стоит за этим тяжким трудом, потому Президент и так жестко спрашивает. Ведь от грамотной организации уборочной кампании, как и ее качества, зависит вопрос продовольственной безопасности Беларуси. Главное - обеспечить весь процесс, получить качественные продукты, накормить своих людей и выгодно продать продукцию за рубеж.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

"Аграрии Минщины мотивированы, понимают значимость поставленной задачи и делают все необходимое для получения достойного результата. К примеру, комбайнеры нашего хозяйства "Кухчицы" Клецкого района, Костюкович Сергей Антонович и наш лидер прошлого года Шутило Павел Михайлович, сегодня выйдут на намолот в 2 тыс. т зерна на каждого. Товарищ Президент, аграриями Минской области приняты все меры для проведения уборочных работ в технологические сроки. Вопросов, требующих решения на вашем уровне, - нет".

Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что топлива в стране достаточно - как в резервах, так и в оборонном резерве, о котором он упоминал ранее. Он отметил, что в жизни случаются разные ситуации, и поручил решать все оперативные вопросы по топливу, включая переброску бензовозов или цистерн, а в случае необходимости задействовать резервы в рамках достигнутых договоренностей.

Президент уточнил, что после возврата долга Алексей Кушнаренко вправе распоряжаться ресурсами по своему усмотрению, чтобы избежать бюрократической волокиты и чтобы не было ситуаций, когда люди обижаются на долгое согласование.

В Гомельской области были вопросы с зерносушильными комплексами: не все готовы к кампании. Понятно, что такие факты устраняются, но и это время, которое в эту пору на вес золота. Что касается кадров, рабочих рук не бывает много. Лето - хорошая возможность для студентов и школьников подзаработать, на селе вакансий полно.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

"Все замечания, которые были сегодня, они справедливы. На 95 % на сегодняшний день они устранены. Вместе со всеми заинтересованными контролирующими службами они рассмотрены. Я думаю, что в течение недели мы закончим более глубокие работы по устранению этих замечаний".

Александр Лукашенко заявил, что пристально следит за положением дел в Гомельской области, и поручил Алексею Кушнаренко организовать всю необходимую работу. Он напомнил, что тот просил толкового помощника, и такой помощник уже назначен - лучший специалист из Гродненской области, задача которого - перенести накопленный там опыт в Гомельскую область. Президент потребовал, чтобы область выглядела достойно.

Глава государства также обратил внимание на возможность привлечения подсобных работников, особенно на зернотоках, и вспомнил свой опыт работы со старшеклассниками. Он поручил привлекать к работе школьников, а также безработных, в том числе в городах, и не жалеть средств на материальную поддержку. Лукашенко подчеркнул, что работать в поле лучше, чем воевать, и назвал уборочную кампанию "мирной войной", призвав задействовать все ресурсы.

Особый акцент Президент сделал на дисциплине, назвав ее основой всего. Он потребовал соблюдения прежде всего технологической дисциплины, а если люди не понимают этого, то, по его словам, включается "другая дисциплина", и он уже говорил об армии и наручниках, предупредив, что это не шутка.

Кроме того, Лукашенко поставил конкретную задачу по темпам уборки: со следующей недели ежедневный намолот не должен быть ниже 6 % от общего объема, а лучше стремиться к 7-8 %.

Говоря о рабочих руках, тема, которая сейчас активно муссируется в Сети, - приезд в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана. Они будут работать в Витебской области - это личная договоренность лидеров двух стран. Но только не все правильно истолковывают. Президент дал четкий расклад, чтобы не было кривотолков, а среди приезжих - завышенных ожиданий.

"Президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо и молоко. Я ему сказал по дружбе: "Хочешь, мы тебе будем поставлять, с других рынков снимем мясо и молоко и тебе поставят". Такой был разговор", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что для быстрой и эффективной работы, в частности в Витебской области, но не только там, необходимо использовать существующую систему привлечения кадров. Он подчеркнул, что в стране не хватает людей, и если работники из Узбекистана пройдут все предусмотренные процедуры, они будут приняты на работу в Беларусь наравне со своими гражданами.

Президент отметил, что цель их приезда - не столько заработать деньги, сколько производить мясо и молоко. Он пояснил, что продукция, произведенная совместно с местными работниками, будет поставляться на рынки Узбекистана, и именно из этого складывается заработная плата.

При этом Лукашенко предупредил, что если кто-то едет в Беларусь за большими деньгами, сопоставимыми с несколькими тысячами долларов, то лучше рассмотреть вариант трудоустройства в России, где зарплаты значительно выше, в том числе на нефтепромыслах.

В Беларусь, по его словам, приезжают для производства сельхозпродукции для поставки на родину, и зарплата будет напрямую зависеть от продуктивности и объема произведенных товаров.

Глава государства также подчеркнул, что иностранные работники будут пользоваться теми же правами в сфере здравоохранения и образования, что и белорусские граждане, а это тоже немалые затраты для государства.

Александр Лукашенко только вернулся из командировок по Могилевской и Витебской областям. Обсуждались самые передовые технологии в АПК, конечно, уборочная. Акцент по востоку страны от Президента - про дисциплину.

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко доложил, что валовой сбор зерна в области ожидается на уровне 1 млн 400 тыс. т. Глава государства счел это недостаточным и переспросил об урожайности.

Исаченко сообщил, что текущая урожайность составляет 31,4 ц/га и превышает 30 ц, и он прогнозирует ее дальнейший рост. Лукашенко заявил, что в итоге урожайность должна достичь 35 ц. Исаченко подтвердил, что планируется выйти на этот показатель, и отметил, что хлеб стоит неплохой.

Президент подвел итог: если Могилевская область работает хорошо, значит, в стране будет хлеб и все будет нормально.

Иерархия организации уборочной кампании

Президент требует четкой системы. Иерархия в ходе уборочной кампании такая: организация уборки - за губернатором, исполнение технологий должен курировать министр, а профильный вице-премьер отвечает за реализацию готовой продукции.

"Предупреждаю всех уполномоченных, пока не пересмотрен этот состав: выехать в области и там помогать работать. Не надо ходить за губернатором, не надо никого пугать, бряцать наручниками и прочее. У нас есть кому этим заниматься. Надо помочь, все должны быть мобилизованы. Но это не значит, что мы завтра бросимся на село и будем там от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах. Нет. У нас много других проблем. И дай Бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально, но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует: где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, он нам помогать не будет. Для того чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все - от техники до переработки. Надо всем шевелиться, надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственным и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительное: МЧС, МВД, прокуроры помогают. Спасибо, Минобороны, вот так должны о нас говорить люди с мест, поэтому, пожалуйста, подключайтесь", - констатировал Президент Беларуси.

Разговор длиной в два часа, не самый простой. С совещания такого плана всегда выходишь с грузом задач и еще долго перевариваешь информацию. Но не в этом случае - времени на раскачку нет.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Надо вот так и людьми управлять, чтобы не обижен был никто по зарплате, заработкам, смотреть и на их заслуги, и на их отношение к делу, чтобы не было такого потребительского: "Я пришел только вот свое намолотить, а дальше трава не расти". Нужен человек, который этот комбайн, вот Президент сегодня отметил, два-три дня походит вокруг него, проверит все, на рапсе потренируется, чтобы потом уже в зерновые уйти с напряжением. Вот для меня это впервые сегодня прозвучало. Я так не самый опытный - организации уборки еще только учусь, как подсказку я это принял".

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

"Как глава государства очень правильно заметил, что "хлеб всему голова", а этап уборки - это серьезный экзамен всей той работы, которая была проделана ранее, и, конечно же, способность всех уровней и специалистов, и руководителей надлежащим образом организовать работу по уборке выращенного урожая. На погодные условия уже не будем кивать. Как говорится, все, что состоялось, то состоялось. Но, тем не менее, сегодня активно ведем уборку. Как уже отмечалось, завершили мы уборку озимого ячменя. Урожайность получили более 47 ц/га, и это почти на 2 ц выше уровня прошлого года".

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

"Президентом была четко поставлена задача по темпам уборки, которые должны быть уже на следующей неделе, с учетом тех погодных условий, которые сегодня складываются в Республике Беларусь. Я считаю, что аграриям Минщины эти задачи по плечу, поэтому всем необходимо настроиться на их выполнение. Кадры все в районы прибыли, комбайны у нас все работают, мы кадры знаем все наперечет, у нас есть список каждого человека и их телефоны, поэтому есть обратная связь с регионами".

Никто не собирается никого стращать или запугивать. Президент говорил жестко и прямо о последствиях в случае неисполнения задач. Ответственным специалистам нужно не только раздавать указания или перекладывать ответственность, а самим - в поля. К технике механизаторам нужно относится как к своей, а если о ее производстве - делать как для себя. Нет разделений на государственное и личное, тут ставится знак равно.

Президент, решая вопросы обеспечения безопасности и других стратегических для страны, по сути не должен отвлекаться на локальные неприятные моменты, а они потом устраняются аврально и с последствиями. Это тот самый случай, когда все зависит от нас. Нынешнее время точно не для необдуманных поступков.